Gyűlöletbeszéd: letiltották Lázár drámai hangulatú bécsi videóját

A szomszéd utcája koszosabb – Lázár János szerint. A kancelláriaminiszter Bécsben készített zenés-migránsellenes propagandaanyagot, a felvétel azonban csak néhány óráig élt a Facebookon. A drámai hangulatú bejátszásban a magyar kormány tagja az osztrák fővárost kritizálja, és a szokásos kormányzati üzeneteket mondja el – a többi között azt, hogy elmúlt 20 év alatt érkezett külföldiek kiszorították a helyi fehér keresztény lakosságot.

A kancelláriaminiszter szerint a felvételt a közösségi oldal vetette le hivatalos oldaláról, és azt kéri, hogy tegyék újra elérhetővé.

Gyűlöletbeszéd

Lázár János videóját a Facebook rendszerüzenete szerint feltehetően gyűlöletbeszédnek minősítette, és ezért távolította el, amire egyébként még nem volt példa a magyar politika történetében.

A közösségi oldal szabályzata kimondja, hogy „a gyűlöletbeszéd fogalmába beleértendőek az olyan tartalmak, amelyek közvetlenül támadnak bizonyos személyeket a következők miatt: faji hovatartozás, etnikai hovatartozás, származás, vallási hovatartozás, nemi irányultság, nem, társadalmi nem, nemi azonosság vagy súlyos fogyatékosság vagy betegség”. Mint írják, az ilyen védett csoportokkal szembeni gyűlöletkeltéssel foglalkozó szervezetek és személyek számára nem engedélyezett a jelenlét a Facebookon.

Lázár János úgy véli, a közösségi portál megsértette a szólásszabadságot és a szabad véleménynyilvánítás jogát.

Megkapta

Amíg elérhető volt a bejegyzés, az internet népe nem kímélte a kancelláriaminisztert. A hozzászólók közül volt, aki Bécs helyett az egyik Borsod megyei településre invitálta a kormánypárti politikust, egy másik hozzászóló pedig arra figyelmeztette Lázárt, hogy a kormány által kezdeményezett letelepedési kötvénykonstrukció következményeit is feldolgozhatná a budapesti kínai piacok környékén.

Látatlanban is

A külügyminiszter látatlanban is azonos véleményen van Lázár Jánossal. Bár Szijjártó Péter elismerte, hogy nem látta a bejegyzést, mégis hasonlóan nyilatkozott párttársával. „Ami Bécset és a bevándorlóország vagy -város jelleget érinti, ma, ha ön megnézi, Bécsben a beiskolázásra kerülő gyerekek közt mekkora az aránya az osztrák gyerekeknek, és mekkora az arány az alapvetően muzulmán bevándorlóknak, akkor valószínűleg meg fog lepődni. Ugyanis óriási arányban ma már bevándorló gyerekeket iskoláznak be a bécsi iskolákba. A kérdés az, hogy szeretnénk-e hasonló szituációt Budapesten vagy valamelyik magyar városban. Nekem az a válaszom erre, hogy nem. Semmiképen sem szeretnénk ilyen szituációt, és ez visszamutat arra a vitára, amit itt már felvetettem, hogy vajon értéknek kell-e a tartani feltétlenül azt, hogy ha egy társadalmat, sokszínűsítenek, multikulturálissá tesznek. Szerintünk nem” – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Hangulat

Részletesen foglalkozik az osztrák sajtó Lázár János bécsi videójával. Szerintük a kancelláriaminiszter keményvonalas politikusnak számít menekültkérdésben, a videó retorikája idegenellenes, a magyar kormány hangulatot kelt a bevándorlók ellen.

A Kurier országos napilap weboldalán megjelent cikk szerzője szerint az állítólagos bizonyítékul szolgáló videó sok kérdést nyitva hagy, retorikája pedig idegenellenes. Megjegyzi azt is, hogy – a magyar miniszter állításával ellentétben – a videóban látható sétálóutca nem piszkos és nem is rendezetlen. A cikk szerint Orbán Viktor kampánya szinte kizárólag idegenellenes retorikára épül, Lázár János pedig keményvonalas politikát követ menekültkérdésben. Az, hogy Lázár János épp az osztrák fővárost támadja, azért is meglepő, mert a két országnak barátságosabb lett a viszonya Sebastian Kurz kancellár beiktatása óta – jegyzi meg a Kurier.

„Bécs a menekültek miatt lett piszkosabb” – ezzel a címbe tett idézettel számol be Lázár János videójáról a Heute. Az osztrák lap szerint a kancelláriaminisztert a jelek szerint sokkolták a Bécsben tapasztalt változások, amelyekért ő a menekülteket okolja. A lap szerint a videó a Favoriten nevű negyedben készült. Megjegyzik azt is, hogy a videót azóta törölték a miniszter Facebook-oldaláról. A lap egyébként az olvasóit is megkérdezte a bécsi állapotokról egy online szavazás formájában. A véleményt nyilvánító szavazók mintegy nyolcvan százaléka azt állította, hogy már nem érzi jól magát az osztrák fővárosban. 16 százalékuk mondta azt, hogy jól érzi magát.

Magyar miniszter: a bevándorlók koszossá és szegénnyé teszik Bécset – ezzel a címmel közöl cikket a Lázár-videóról a Der Standard. Az osztrák liberális lap részletesen idézi a kancelláriaminiszter állításait, és megjegyzi, hogy a videó a Favoriten negyedben készült. Lázár János szerint hasonló állapotok lehetnek Magyarországon is, ha az ellenzék nyeri a választásokat. A szerző végül azt írja: az úgynevezett menekültválságban Orbán Viktor kormányfő hangulatot kelt a bevándorlók ellen.