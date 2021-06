Eltűnt Lakatos Dzsamal Dzsúlió

57 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, elhunyt 10 beteg. Több mint 5,3 millióan kaptak oltást, 4,2 millióan már a második dózist is. Valótlanul állította Karácsony Gergely egy török tv-nek tolmács segítségével adott interjújában, hogy rengeteg parkot újított fel – Magyar Nemzet. A pedofiltörvényről szavaz ma a parlament. Kocsis Máté, a tervezet beterjesztője közölte: brutálisan kemény büntetésekre számíthatnak a pedofilok. A baloldal nem vesz részt a szavazáson, mert szerintük a változtatás a homoszexuálisok ellen irányul – Magyar Nemzet. A többi között az önkormányzati lakások kedvezményes megvételéről és a jövő évi büdzséről is végszavaznak a képviselők. Állandósulni látszik a dugó és a közlekedési káosz Budapesten, az autósok szerint a főváros vezetése tudatosan akarja elüldözni őket. Az Országos Taxis Szövetség levélben kérte a főpolgármestert, hogy oldja meg a helyzetet. Karácsony Gergely nem Budapest mindennapjaival foglalkozik, és a város üzemeltetését is képtelen kézben tartani – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. A következő évszázad fontos szava lesz az indentitás – mondta a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Adócsökkentésből nem lesz jövő, a békét és a fölemelkedést az ellenzék fogja meghozni - mondta a parlamentben napirend előtti felszólalásában a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc szerint a kormány ösztönpolitikát folytat, nem hagyja a magyar emberek akaratát érvényesülni. Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában leszögezte: a baloldal pont ugyanolyan erőszakos és agresszív, mint a 2006-os rendőri attak idején volt. Ismét tolvajnak nevezte a kormány tagjait Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője a parlamentben. Orbán Balázs: a Jobbik elnökéből hiányzik a hitelesség, eladta a saját pártját, és azokkal szövetkezik, akik elvették a magyaroktól a pénzt. Megalakult a Greenology zöldinnovációs fenntarthatósági tudásközpont a győri Széchenyi István Egyetemen. Az előttünk álló évtized a járványok és a tömeges migráció korszaka lesz – hangsúlyozta Orbán Viktor Brüsszelben. A NATO-erők kivonulása Afganisztánból komoly aggodalmakat vet fel, a térség újra az illegális migráció forrása lehet – mondta Szijjártó Péter Brüsszelben. Jens Stoltenberg Oroszországgal szemben az elrettentés és a párbeszéd egyszerre történő alkalmazását sürgette a NATO brüsszeli csúcstalálkozóján. A NATO főtitkára közölte: nem akar új hidegháborút Kínával sem, de szerinte a szövetségnek közös választ kell adnia az ázsiai ország katonai és gazdasági megerősödésére. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke szerint az Uniónak szüksége lesz a legális munkaerő-migrációra a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállításhoz. Július 19-re halasztotta a brit kormány a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások teljes körű feloldását. A tálibok hat újabb afganisztáni körzet felett szerezték meg az ellenőrzést – közölték helyi tisztségviselők. Megkezdődött Mianmarban a junta által posztjáról elmozdított Aung Szan Szú Kjí államtanácsos pere. Fának ütközött egy autó éjjel Mezőkövesd és Szentistván között, a sofőr a helyszínen meghalt, utasa megsérült. Hamis jegyeket árult a labdarúgó Eb budapesti meccseire egy fővárosi férfi, csaknem negyven sértett lehet – BRFK. 308 településen végez szúnyogirtást a katasztrófavédelem ezen a héten a Duna, a Tisza, az Ipoly és a Körösök teljes szakaszán. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a labdarúgó Európa-bajnokság miatt Budapesten Ma még át lehet venni a Magyarország–Portugália labdarúgó-mérkőzésre szóló, védettséget igazoló karszalagot. A karszalag átvételéhez személyi igazolvány, védettségi kártya vagy az ezt igazoló applikáció szükséges. A karszalag egy alkalomra szól, minden meccs előtt újat kell átvenni. Labdarúgó Eb: Skócia–Csehország 0-2; Lengyelország–Szlovákia 1-2; Spanyolország–Svédország 0-0.