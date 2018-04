Eltörölné a mentelmi jogot Vona Gábor

Eltörölné a mentelmi jogot, dupla büntetést szabatna ki a politikusokra és a vagyonosodási vizsgálatot is bevezetné a Jobbik kormányra kerülése esetén – ezt Vona Gábor mondta bemutatva a párt intézkedési csomagjának egy részét. A miniszterelnök-jelölt azt is hozzátette, hogy egy korrupcióellenes hivatalt is létrehoznának, és Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészséghez is.

