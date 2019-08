Eltorlaszolták a Coca-Cola főbejáratát

Eltorlaszolták a Coca-Cola gyár főbejáratát a Mi Hazánk Mozgalom tagjai Dunaharasztiban, mint mondják, így tiltakoznak a nagy üdítőgyártó cég homoszexuális propagandája ellen. Akár hosszú távon is az ellenzék vezető erejévé válhat Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója - jelentették ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozó politikai elemzők. A váci ellenzék is két táborra szakadt - írja a Vác Online. Matkovich Ilona bejelentette, hogy ő a közös ellenzéki polgármester-jelölt, később azonban a helyi MSZP és DK is jelezte, hogy ez nem igaz, hiszen ők Néveri István ügyvédet támogatják. Pécsen sem lesz teljes az ellenzéki összefogás, ugyanis az LMP saját polgármester-jelöltet indít az ötpárti ellenzéki összefogással szemben. Nem cáfolja a zaklatási vádakat, Donáth László evangélikus lelkész, mert szerinte azok egyelőre csak sajtóvádak – írja a 888.hu. Idén 4 százalék feletti lehet a gazdasági növekedés, de érdemes figyelni a kedvezőtlen hatásokra is - mondta Boros Imre közgazdász az köztelevízióban. Már 15 ezernél többen igényelték a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását - ismertette Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár az M1-en. A nagy tech óriásoknak, mint a Google vagy a Facebook is ki kellene venniük a részüket az európai közteherviselésből, nem csak azokban az országokban, ahol a telephelyük van - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Sziget fesztiválon. Lakásbérleti szerződést érdemes közjegyző előtt megkötni, mert az közvetlenül végrehajtható - figyelmeztetett Böröcz Helga közjegyző. 35,1 százalékkal emelkedett az építőipar termelése az első félévben az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júniusban 38 százalékkal nőtt a magyarországi csomagküldő és internetes kiskereskedelem az egy évvel korábbihoz képest, igaz, a teljes forgalomból még így is csak 5,4 százalékkal részesedik - írja a Világgazdaság. Fokozódik a migrációs nyomás a balkáni térségben és a Málta, illetve Olaszország felé tartó illegális bevándorlás is egyre intenzívebb - értékelte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A felerősödött magyarellenes provokációkkal szemben egységesen kell fellépnie az erdélyi magyar közösségeknek - jelentette ki Kulcsár Terza József székelyföldi parlamenti képviselő az Erdélyi Magyar Ifjak gyergyószentmiklósi táborában. A politikus hangsúlyozta: Az erdélyi magyarság krízishelyzetben van, a román hatóságok egyre több fronton próbálják megnyirbálni a kisebbségi jogokat és igyekeznek ellehetetleníteni a magyar közösségeket társadalmi és gazdasági téren egyaránt. Rendőrségi razzia eredményeként őrizetbe vették egy nemzetközi migránscsempész hálózat két feltételezett tagját Athénban - adták hírül a görög hatóságok. Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a rendőrség az Oslo közeli mecsetben szombaton történt lövöldözést. A lövöldöző férfit azzal is gyanúsítják, hogy támadása előtt megölte a mostohahúgát. Fennakadt egy kisteherautónyi pakisztáni és bangladesi migráns és sofőrjük Észak-Macedóniában rendőri ellenőrzésen. Az autó vezetőjét őrizetbe vették, a 22 migránst pedig visszatoloncolják Görögországba. Az Alternatíva Németországnak nevű ellenzéki párt a legnépszerűbb politikai erő Németország keleti részén, a volt NDK területén, ahol ősszel helyi választást tartanak három tartományban. Felszólította a Google-t az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, hogy állítsa le a tulajdonában lévő YouTube-on az Oroszországban törvényellenesnek minősített tömegmegmozdulások hirdetését. Ferenc pápa felszólította a világ országainak kormányait, hogy védjék meg a fegyveres konfliktusok által sújtott embereket és kíméljék meg az olyan humanitárius fontosságú helyeket, mint a kórházak és az iskolák. Elnökké választása esetén a Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Joe Biden korábbi alelnök arra fog törekedni, hogy be lehessen tiltani a támadófegyvereket az Egyesült Államokban - írja a The New York Times. Az emberkereskedelemmel és pedofíliával vádolt Jeffrey Epstein halálának okát a boncolás után sem lehet egyértelműen megállapítani, ehhez még több információra van szükség - közölte Barbara Sampson igazságügyi orvosszakértő. Röviddel a felszállást követően műszaki probléma miatt vissza kellett fordulnia Frankfurtba a Lufthansa német légitársaság Sanghajba tartó Boeing 747-400-as típusú gépének. Öt kisgyerek meghalt, és egy felnőtt megsérült egy tűzesetben az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában. Számos település lakóit kitelepítettek a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián, ahol súlyos erdőtűz pusztít a hegyekben. Legalább 143-ra emelkedett a monszunesőzések okozta árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma India déli részén, több mint 400 ezren voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat. Öt településen tizennégy autóról lopta le a kerekeket tavaly ősszel egy 53 éves győri férfi, akit a Győri Járási Ügyészség minősített lopások elkövetésével vádol - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Három teherautó összeütközött az M1-es autópályán Bicskénél. A balesetben egy ember életét vesztette, az autópályát Budapest felé teljes szélességében lezárták. A gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek egy őrző-védő cégekből kialakított hálózat vezetői, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai országszerte harminc helyen tartottak kutatásokat az ügyben. 4,1 erősségű földrengés volt hajnalban Heves város közelében, a rengést a lakosság is érzékelte. Károkról egyelőre nem érkezett információ. Halálos közúti baleset miatt lezárták a 8-as utat Jánosháza térségében - közölte a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak három férfit a rákospalotai gyilkossággal összefüggésben az ukrán határon - közölte a rendőrség. Ma éjfélig másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos. Európa-bajnok lett a magyar U17-es leány kézilabda-válogatott. A magyar női röplabda-válogatott a görög csapat felett aratott ötjátszmás győzelemmel kezdte a szombathelyi Savaria Kupa nemzetközi felkészülési tornát. Kovács Sarolta olimpiai kvótát szerzett az angliai Bath-ban rendezett öttusa Európa-bajnokságon. Labdarúgó OTP Bank Liga: Paks-Budapest Honvéd 3:1; Puskás Akadémia-MOL Fehérvár FC 0:2; Debrecen-Kisvárda 4:1