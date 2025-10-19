Provokáció a kampuszon: ezt üzeni a miniszter az ELTE-n zajlott durva botrány után + videó

Megosztás itt:

Bekiabálásokkal és hangoskodással zavarták meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének előadását ez ELTE-n. Alexander Yakobson a „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” címmel tartott volna egy háromrészes kurzust. Egy szemtanú elmondása szerint az eseményre mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy is. Bár a szervezők felszólították a rendbontókat a távozásra, de a biztonsági őrök sem tudtak mit kezdeni velük.

Tudatos provokáció történt, ami ugye nem történt meg, mert az egyetemeken, ahogy Bóka miniszter úr is mondta az érvek erejével és nem az erővel kell érvelni. Vita lehet, de kölcsönös tiszteleten alapuló vita lehet. Éppen ezért azonnal döntöttem arról, hogy az ELTE-t felszólítottam arra, az ELTE vezetését, hogy vizsgálja ki az ügyet, 22-éig várom a vizsgálat eredményét és a vizsgálat eredményétől függően pedig meg kell néznem, hogy kell e intézkednem

– nyilatkozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Az Hír TV megkeresésére az intézmény elmondta: elindult a vizsgálat és azt ígérték az izraeli történész előadását megzavarókat mielőbbi felelősségre vonják.