2025. 09. 05. Péntek
Elszólta magát Tarr Zoltán + videó

2025. szeptember 05., péntek 14:14 | HírTV
Tarr Zoltán

Magyar Péter is egyetért a Tisza adózási terveivel sőt, ő maga találta ki azt - elszólta magát Tarr Zoltán a párt etyeki fórumán. Múlt héten az Index hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amiből az derült ki, hogy a Tisza Párt jelentős adó-emelésre készül. Tarr Zoltán az etyeki fórumon arról is beszélt, hogy sok mindent nem mondhatnak el, mert akkor megbuknának. A Hír tv által észrevett újabb felvételen azt mondja a párt alelnöke, hogy Péter felismerte, hogy a jelenlegi adózási forma nem jó.

A két Ferrari végzett az első két helyen a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki első szabadedzésén, Monzában: a leggyorsabb kört a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton érte el, mögötte csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt másodikként.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

