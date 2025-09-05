Elszólta magát Tarr Zoltán + videó

Magyar Péter is egyetért a Tisza adózási terveivel sőt, ő maga találta ki azt - elszólta magát Tarr Zoltán a párt etyeki fórumán. Múlt héten az Index hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amiből az derült ki, hogy a Tisza Párt jelentős adó-emelésre készül. Tarr Zoltán az etyeki fórumon arról is beszélt, hogy sok mindent nem mondhatnak el, mert akkor megbuknának. A Hír tv által észrevett újabb felvételen azt mondja a párt alelnöke, hogy Péter felismerte, hogy a jelenlegi adózási forma nem jó.
A két Ferrari végzett az első két helyen a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki első szabadedzésén, Monzában: a leggyorsabb kört a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton érte el, mögötte csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt másodikként.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.