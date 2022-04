Elszólta magát Kunhalmi Ágnes

Megosztás itt:

Az MSZP társelnöke az amerikai tanácsadókat nevezte meg a baloldal választási kudarcának okaként egy tegnapi nyilatkozatába. Szerinte a stratégia-alkotók nem ismerték a magyar történelmet,de hiba volt Vlagyimir Putyin ellen hergelni a magyarokat. A lap emlékeztet, bármennyire is tagadták az amerikai beavatkozást a magyar választásba, tény, hogy Márki-Zay Péter két tanácsadójának is vannak amerikai kapcsolatai, és a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje is évekig élt korábban az Egyesült Államokban.

Hír TV