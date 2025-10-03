Elszólta magát a Tisza Párt: brutális üzenet a magyar gazdáknak – „miért vagyunk ilyen balfácánok, Ukrajna ezerszer jobb!” + videó
Megosztás itt:
2025. október 03., péntek 19:50
| Hír TV
Raskó György és Tarr Zoltán keményen beleszálltak a magyar mezőgazdaságba! A Tisza Párt agrárszakértője szerint a magyar gazdák "balfácánok", az alelnök pedig kijelentette. Ukrajnával nem érdemes versenyezni, ők "ezerszer jobban csinálják". A kritika mögött megszorítások és támogatáscsökkentés sejlik. A MAGOSZ elnöke szerint akár 45 százalékkal is csökkenhet az agrártámogatás. Vajon a Tisza Párt valóban a magyar gazdák tönkretételére készül? Elindult az agrárbeszélgetés, ami politikai háborúvá fajulhat.
Megdöbbentő életút, a brit állami egészségügyi szolgálatnál dolgozó ápolónő most a Canterbury érseke székbe ül! Sarah Mullally az a vallási vezető, akinek kinevezése a XVI. század óta fennálló anglikán hagyományokat dönti meg. Ez az női vezető hivatalosan is a III. Károly király által fémjelzett angol államegyház élére kerül. Hogyan lehetséges az, hogy egy egészségügyi szakember lett az anglikán egyház új irányítója?
Tarr Zoltán alelnök megint elszólta magát: a Tisza Párt készen áll drákói intézkedések bevezetésére, ha kormányra kerül. A nyilvánosságra került titkos tervek között szerepel a kórházi ágyszámcsökkentés, iskolabezárások és a kötelező sorkatonaság bevezetése is! Eközben Orbán Viktor nem titkolja felháborodását, és a brüsszeli háborús tervek ellen hirdetett aláírásgyűjtést. Vajon a miniszterelnök a Tisza Párt által leleplezett belső vitára utal, vagy a Fidesz és a Tisza Párt között készülő politikai háború első lövését halljuk? - Komment
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Juhász Péter ahelyett, hogy bizonyítékokkal állna elő, dühösen kiabál. Az ügyészséget nem érdekli a Facebook, sem a prófétai jóslat. Juhász Péter ma nem a Zsolti bácsi hazugságait terjesztő futóbolond szerepét hozta, hanem a saját, leleplezett valóságát, az ügyészség előtt az alpári kiabálás a bizonyíték arra, hogy a telefonjai tartalma és a vádjai között akkora a szakadék, mint a posztja és a valóság között. A hamis vádakért most a jogi következmények harapnak vissza.
A legerősebb mondattal érkezett haza a miniszterelnök a zárt Koppenhágai csúcsról: Orbán Viktor a Kossuth Rádióban nyíltan kimondta, hogy "Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért", élesen elítélve Brüsszel háborús stratégiáját. A kormányfő szerint az uniós elképzelés Magyarországot is háborúba sodorhatja. De pontosan mi az a "hátborzongató" terv, amely katonák küldéséhez vezethet, és milyen sürgős lépést javasol a Fidesz elnökségének a miniszterelnök?
Nyíltan kimondta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint "felesleges Ukrajnával versenyezni" a magyar mezőgazdaságnak, mert ők ezerszer jobban csinálják. A Magyar Péter embere által beharangozott megszorító csomag nem csak a gazdák mindennapi munkájába, de a támogatási rendszerbe is belenyúlna, súlyosan károsítva ezzel a szektort. De miért állítja Nagy István agrárminiszter, hogy ezzel a brüsszeli mintával a Tisza Párt tönkretenné a gazdákat?