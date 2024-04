Elszívja a baloldali szavazókat Magyar Péter + videó

Megosztás itt:

Akár 3-4 mandátumot is szerezhet Magyar Péter pártja az európai parlamenti választásokon Horn Gábor szerint. A volt SZDSZ-es politikus megjegyezte: Magyar Péter leginkább a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazóit szívja el.

"Akár ki is eshetnek ezért a parlamentből, tehát elképzelhető, mert annyira az a szavazói kör az, amit meg tud szólítani most Magyar, hogy onnan tudja leginkább elszívni a szavazatot, tehát ott kritikus helyzetbe kerülhet mind a két társaság.” - mondta Horn Gábor a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Mráz Ágoston Sámuel is a Momentumot nevezte a legnagyobb vesztesnek, szerinte az ellenzéki párt akár el is tűnhet a politika színteréről.

"A baloldalt három pólusúnak látjuk. A hagyományos baloldal Gyurcsány Ferenc vezetésével – ami egyébként el akarta volna foglalni az EP választás után az egészet. Magyar Péter az új baloldal – mert a Zoli által emlegetett Holowina az ugye a baloldal szekerét tolja Lengyelországban, tehát senkinek ne legyen illúziója e téren – és a Kutyapárt is szerintem lehet egy harmadik pólus.” - fogalmazott a Nézőpont Csoport vezetője, Mráz Ágoston.

A Századvég politikai elemzési igazgatója pedig feltette a kérdést: vajon Magyar Péter is Gyurcsány mellett köt ki?

"Hiába mond most Magyar Péter bármit, ugye láttuk Márki-Zaynál is, hogy 180 ezer ellenzékváltó szavazót bevonzott az előválasztás első két fordulója között, aztán ott kötött ki Gyurcsány Ferenc mellett ahol a Momentum is kikötött meg az LMP is meg a Jobbik is.” - vélekedett a Századvég politikai elemzési igazgatója, Kiszelly Zoltán.

Az elemző felidézte, hogy az említett ellenzéki pártok korábban Gyurcsány Ferenc ellen fordultak, a választások előtt azonban mind az egykori bukott miniszterelnök mellett kötöttek ki. Kiszelly Zoltán ezért esélyesnek látja, hogy 2026-ban Magyar Péter is beáll a sorba.