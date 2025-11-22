Elszabadult az őrület – felkerült a baloldali gyűlöletcunami céltáblájára Rónai Egon az Orbán-interjú miatt + videó

Megosztás itt:

Az ATV vezérigazgatója azt mondta, feljelentést tesznek az ügyben. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke Híradónknak azt mondta: elítélik a verbális atrocitásokat és egyetértenek a jogi lépés szükségességével.

Múlt hét kedden készített interjút a miniszterelnökkel Rónai Egon az ATV Mérleg című műsorában.

A beszélgetést több mint egy millióan látták, közülük azonban többen halálos fenyegetésekkel illették a műsorvezetőt.

De nem csak a közösségi média kommentelői támadták, nyilvános fenyegetések is érték, valamint baloldali újságírók is felléptek ellene.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke is egyetért a feljelentés szükségességével és bízik abban, hogy lesz eredménye a jogi lépésnek. Toót-Holló Tamás hozzátette: korábban is előfordultak különböző atrocitások újságírókkal szemben.