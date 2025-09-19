Keresés

Belföld

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

2025. szeptember 19., péntek 20:30 | Magyar Nemzet

Pédátlan brutalitással a Tisza Párt támogatói nyíltan erőszakra és lincselésre buzdítanak. Egy Tisza-szimpatizáns csoport arra kéri követőit, hogy botokkal menjenek egy súlyosan beteg, visszavonult ember, Farkas Sándor volt államtitkár házához, hogy vegyék kezükbe az igazságszolgáltatást.

  • Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Ez a példátlan brutalitás a Magyar Péter-féle mozgalom igazi arcát mutatja meg, a gyűlölet, az erőszak és a fenyegetés mérgező ideológiáját, amely mélyen gyökerezik a Tisza Párt holdudvarában.

A gyűlölet sötét oldala: botokkal egy beteg emberre

 A Szentesi Skacok nevű csoport által a Facebookon meghirdetett gyűlöletkampány sokkoló részleteket tartalmaz. - írta meg a MAGYAR NEMZET.

Azt írták: "Gyertek el és álljunk ki a korrupt politikusok ellen, Kisbajszos hesziendájánál és vegyük kezünkbe az igazságszolgáltatást, mint ahogy Nepálba tették a tüntetők. Mindenki hozzon egy mogyorófavesszőt vagy egy botot."

Ezzel a buzdítással egyértelműen a nyugat-európai, antifa-féle utcai erőszakot akarják meghonosítani Magyarországon. A csoport még egy videót is megosztott a nepáli zavargásokról, ahol a csőcselék őrjöngve támad husángokkal és botokkal. A leggyomorforgatóbb az egészben, hogy a gyűlöletcélpontjuk egy olyan ember, aki betegsége miatt már hónapokkal ezelőtt lemondott a pozíciójáról.

 Halálos fenyegetések és lincselés Kötcsén

 Ez az eset nem egyedi. A Tisza Párt rendezvényein már korábban is tapasztaltunk példátlan brutalitást. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a tiszás szimpatizánsok Kötcsén a közmédia stábját akasztással fenyegették meg. Sőt, egy csecsemőjét a karján tartó édesanyát is inzultáltak, akit a rendőröknek kellett megvédeniük. A mélypontot azonban az jelentette, amikor az egyik aktivista azt üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani. Az ilyen szavak nem csupán verbális fenyegetések, hanem egyértelműen a gyűlöletkeltés és a politikai erőszak eszközei.

 Magyar Péter és az erőszak kultúrája

 A Tisza Párt által képviselt gyűlölet és erőszak kultúrája mélységesen ellentétes a magyar hagyományokkal. Míg mi, a magyar hazafiak, a békés és demokratikus párbeszédben hiszünk, a Tisza Párt a lincselés, a bosszú és a terror útját választotta. Ezzel a Tisza Párt bebizonyította, hogy nem egy alternatív politikai erő, hanem egy veszélyes, szélsőséges mozgalom, amelynek célja a társadalom megosztása és a gyűlölet szítása. Magyarországnak nem erőszakra, hanem egységre és békére van szüksége. Ne engedjünk a gyűlöletkeltésnek!

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Képernyőfotó/Facebook

 Muri Enikő, a sikeres színész-énekesnő, a Digitális Polgári Körök alapító tagjaként példát mutat. Elszántan küzd a drogok ellen, és ezért tartja kiemelkedően fontosnak a szervezet szombati, budapesti találkozóját. A Papp László Sportarénában megrendezett eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a házigazdák pedig Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.

