Elsőrangú nemzeti érdeknek nevezte Ukrajna uniós csatlakozását a főpolgármester + videó

Szentkirályi Alexandra: "Főpolgármester úr milyen szerencsések vagyunk, hogy erről nem ön és a kijevi barátai döntenek. A magyarok már elmondták a véleményüket: Nem kérünk a háborúból. Nem kérünk a génmódosított élelmiszerekből. Nem kérünk a fegyverkereskedőkből. Nem kérünk a magyarok bérét lerontó ukrán munkaerőből és abból se kérünk, hogy minden pénzünket odaadják Ukrajnának. Az a politikus, aki ennek ellenére az ukrán tagság mellett érvel, az vagy bolond, vagy megfizetik érte. Ön melyik? "