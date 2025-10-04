Keresés

Belföld

Elsőrangú nemzeti érdeknek nevezte Ukrajna uniós csatlakozását a főpolgármester + videó

2025. október 04., szombat 12:00 | HírTV

A kielentésre Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője reagált közösségi oldalán.

  • Elsőrangú nemzeti érdeknek nevezte Ukrajna uniós csatlakozását a főpolgármester + videó

Szentkirályi Alexandra: "Főpolgármester úr milyen szerencsések vagyunk, hogy erről nem ön és a kijevi barátai döntenek. A magyarok már elmondták a véleményüket: Nem kérünk a háborúból. Nem kérünk a génmódosított élelmiszerekből. Nem kérünk a fegyverkereskedőkből. Nem kérünk a magyarok bérét lerontó ukrán munkaerőből és abból se kérünk, hogy minden pénzünket odaadják Ukrajnának. Az a politikus, aki ennek ellenére az ukrán tagság mellett érvel, az vagy bolond, vagy megfizetik érte. Ön melyik? "

