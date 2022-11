Elsöprő siker: budapesti és vidéki 2 MICHELIN-csillagos étterme is van hazánknak!

Megosztás itt:

A világszinten rangos étteremkalauz magyarországi minősítésének történelme során először kaptak vidéki éttermek MICHELIN-csillagot, ráadásul a tatai Platán Gourmet rögtön kettőt, míg az esztergomi 42 étterem egy MICHELIN-csillagot nyert. A Budapesti vendéglátóhelyek közül a tavalyi egy csillagát megduplázva hazánk másik két MICHELIN-csillaggal rendelkező étterme lett a Stand. Mellette megőrizte egy csillagát 6 fővárosi étterem, míg a Rumour első alkalommal nyerte el ezt az elismerést. Így hazánk összesen 2 két MICHELIN-csillagos és 7 egy csillagos étteremmel büszkélkedhet, amivel Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot és Horvátországot.

A MICHELIN Guide által szervezett eseményen Jakab Zsófia, az Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese köszöntőjében hangsúlyozta: „A rangos elismerés a csúcskategóriás konyhaművészet, a minőségi magyar konyha és vendéglátás, egyszóval a hazai gasztronómia tartós fejlődésének bizonyítéka és záloga is egyben. Jelentősége a hazai és nemzetközi turizmusban pedig közép, valamint hosszú távon egyaránt megmutatkozik, hiszen erősíti hazánk országimázsát, növeli nemzetközi turisztikai ismertségünket, desztinációink népszerűségét.”

A jól ismert csillagok mellett a MICHELIN Guide két további kategóriában is értékelte a hazai étteremkínálatot. BIB Gourmand elismerést 6 vidéki étterem nyert. Ezzel a díjjal a mérsékeltebb ár mellett is magas minőségű ételt kínáló vendéglátóhelyeket, jellemzően a kiváló bisztrókat és családias vendéglőket tünteti ki a MICHELIN Guide. A kalauzba bekerülő további ajánlott éttermeket pedig Tányérral jelzik a kiadványban; idén országszerte 47 étterem ért el ilyen minősítést, közülük 14 található a fővárosban. A MICHELIN Guide 2020-ban hozta létre a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseket elismerő Zöld csillagot, amelyet korábban még soha nem nyert el hazai vendéglátóhely. Idén azonban egyből 4 étterem – a budapesti Onyx Műhely és Salt, a hosszúhetényi Almalomb, valamint, a poroszlói Graefl Major Kétútköz − is kiérdemelte a díjat. A MICHELIN Guide magyarországi ajánlójában így összesen 62 vendéglátóhely szerepel, ez pedig jelentős hatással lehet hazánk turizmusára is, hiszen segítségével a látogatók országszerte megtalálhatják a magas minőséget nyújtó éttermeket.

Gwendall Poullenec, a MICHELIN Guide nemzetközi igazgatója a díjátadón online köszöntötte a hazai gasztrovilágot. Beszédében kiemelte: „Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az első MICHELIN Guide Hungary kiadványt, amely rávilágít arra, hogy a tehetség az ország minden részén megtalálható. Felügyelőinket lenyűgözte ez a kulináris célpont, és Budapest mellett a további 34 magyar városban és faluban bemutatott 62 étterem bőven ad okot az ünneplésre. A felügyelőink egy autentikus, tradíciókkal teli kulináris tájképpel találkoztak, amelyet olyan tehetséges és kreatív szakemberek vezetnek, akik büszkék kultúrájukra, és akik a nagy múltú recepteket folyamatosan újragondolják, hogy lenyűgözzék a világ minden részéről ideérkező utazókat és gurmékat. Mind a 62 étterem csapata büszke lehet arra, hogy bekerültek a MICHELIN Guide válogatásába.”

A kulturális turizmus − amelynek része a gasztroturizmus is − kiemelt szerepet játszik a hazai turisztikai termékek között. Jól mutatja ezt, hogy a szálláshely-szolgáltatók által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) továbbított információk szerint tavaly mintegy 4,5 millió turista érkezett kulturális turizmus céljából hazánkba, akik mintegy 13 millió vendégéjszakát töltöttek el nálunk. Közülük a legtöbben az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Olaszországból, Spanyolországból és a Koreai Köztársaságból érkeztek. A kulturális célú látogatók jellemzően az átlagot meghaladóan költenek minőségi vendéglátásra és egyéb turisztikai célú szolgáltatásokra. Jól mutatja ezt, hogy 2021-ben az olasz és brit kulturális turisták esetében az éttermekben elköltött összeg magasabb, mint a szállásra fordított kiadás.

A MICHELIN Guide francia étteremkalauz több mint százéves múltra tekint vissza. Fennállása óta világszerte több mint 40 desztinációban, mintegy 30 000 létesítményt értékelt a kiemelkedő minőséget helyezve előtérbe. Ennek is köszönhető, hogy a mai napig ez számít az egyik legrangosabb gasztronómiai elismerésnek.

A MCHELIN Guide National Selection of Hungary 2022. évi díjazottjai:

Kettő MICHELIN-csillag:

Platán Gourmet, Tata

Stand, Budapest

Egy MICHELIN-csillag:

42, Esztergom

Rumour, Budapest

Babel, Budapest

Borkonyha Winekitchen, Budapest

Costes, Budapest

essência, Budapest

Salt, Budapest

BIB Gourmand:

Anyukám Mondta, Encs

Casa Christa, Balatonszőlős

Kistücsok, Balatonszemes

Macok, Eger

Mór24, Balatonfüred

Sparhelt, Balatonfüred

Zöld csillag:

Almalomb, Hosszúhetény

Graefl Major Kétútköz, Poroszló

Onyx Mühely, Budapest

Salt, Budapest

Különdíjak:

Welcome and Service Award: Kvaszniczáné Marjai Flóra és Kvasznicza Ferenc, Pajta, Őriszentpéter

Sommelier Award: Langó Tamás, a turai BOTANIQ Kastélyban található Clarisse étterem

Young Chef Award: Mizsei János (Mák étterem, Budapest)

Ajánlott éttermek (Tányér):

67 Sigma, Székesfehérvár

84 Bisztró, Kapolcs

A Konyhám Stúdió 365, Fonyód

Alabárdos, Szeged

Alkimista Kulináris Műhely, Szeged

Almalomb, Hosszúhetény

Arany Kaviár, Budapest

Avalon, Miskolc

Clarisse, Tura

Costes Downtown, Budapest

FELIX Kitchen & Bar, Budapest

füge, Tihany

Graefl Major Kétútköz, Poroszló

Hoppá! Bistro, Budapest

Horgonyzó Kisvendéglő, Tiszalök

Hosszú Tányér, Hosszúhetény

IKON, Debrecen

Kővirág, Köveskál

Kreinbacher Birtok, Somlóvásárhely

LAMAREDA, Győr

Laurel, Budapest

Lokal47, Kéthely

Mák, Budapest

Morzsa, Pécs

Natura Hill, Zebegény

Neked Főztem, Zánka

Nobu Budapest, Budapest

Onyx Műhely, Budapest

Öreg Prés, Mór

Pajta, Őriszentpéter

Pasztell, Budapest

Platán Bisztró, Tata

Rézmozsár, Kiskunhalas

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

Rutin, Budaörs

Sauska 48, Villány

Spago by Wolfgang Puck, Budapest

St. Andrea, Budapest

Stand25 Bisztró, Budapest

Textúra, Budapest

Tihanyi Vinarius, Tihany

Umo, Budapest

Végállomás Bistro&Wine, Miskolc

Víg Molnár Csárda, Csopak

Villa Kabala, Szigliget

Zelna Borbár és Vinotéka, Balatonfüred

Zip’s, Miskolc

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség

Fotó: Platán Gourmet/Facebook