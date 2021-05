Elrettentő hatása lehet a pedofilellenes törvénycsomagnak

Felbosszantotta Gyurcsány Ferencet Orbán Viktor Facebook-bejegyzése. A miniszterelnök az őszödi beszéd évfordulóján tett közzé egy videót. Gyurcsány Ferenc erre egy videót készített, amelyben csávókámnak nevezi a kormányfőt és családját emlegeti. Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje bagatellizálja és eltagadja a 2006-os rendőrterror valódi arcát és a gyurcsányi hatalomgyakorlás módszertanát, amikor arról beszél, büszke férje őszödi beszédére -erről Gaudi-Nagy Tamás beszélt a Kossuth Rádióban A volt országgyűlési képviselő, ügyvéd, aki a civileket képviselte a 2006-os jogsértések ügyében - hozzátette: az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után Gyurcsány Ferenc nem mondott le, sőt „igazságbeszédként” hivatkozott beszédére. Karácsony Gergely minden tisztségében kiszolgálta a baloldal gazdasági igényeit- mondta a Volner párt elnöke. Volner János szerint nem elég, hogy Karácsony zuglói polgármesterként hagyta a legkorruptabb parkolási rendszert működni, ugyanez a modell valósult meg fővárosi szinten is. 396 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 803 119 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 32 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 654-re emelkedett. Már 5 millió 56 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 328 ezren a második dózist is megkapták. Az Amerikai Orvosi Kamara szaklapja közölte a kínai Sinopharm-vakcina teljes dokumentációját, a WHO után az Amerikai Orvosi Kamara is igazolja, a Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos - jelentette be Menczer Tamás államtitkár a Facebook-oldalán. Új konstrukciókkal rukkol elő a Diákhitel Központ: a szak- és a felnőttképzésben is igényelhető lesz hitel május 31-től - írja a Magyar Nemzet. 1416 napelemtáblát szerzett be egri és káli telephelyére a Marshall Ablakgyár Kft. A kormány 110 millió forinttal segítette a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pályázatán keresztül – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon. Több mint 300 ezer cégtől várja hétfőig a társasági adóbevallást az adóhivatal, május 31-ig lehet még dönteni a sporttámogatásról is - tájékoztat Tállai András államtitkár. KSH: Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 559 ezer volt, ami az előző év azonos időszakát 36 ezerrel meghaladta, míg az előző hónapnál 57 ezerrel kevesebb volt. KSH: Áprilisban a munkanélküliek száma 211 ezer volt, ami az egy évvel korábbinál 24 ezerrel, a márciusinál pedig 17 ezerrel több. Felmentette Áder János köztársasági elnök Korom Ferencet, a Magyar Honvédség parancsnokát. A világon 168,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett a kínai Sinopharm utolsó, félmilliós vakcinaszállítmánya Szerbiába, így január óta 4 millió 200 ezer kínai oltóanyagot szerzett be a nyugat-balkáni ország a koronavírus ellen. Litvánia június végéig meghosszabbította a koronavírus-járvány nyomán bevezetett korlátozásokat, de egyúttal lazításokat is elfogadott. Luxembourg készen áll arra, hogy június közepéig koronavírus elleni beoltottságot igazoló elektronikus tanúsítványt bocsásson ki a gazdaság helyreállításának felgyorsítására. Belgium felfüggesztette a Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinájának beadását a 41 éveseknél fiatalabbaknak, miután egy ember meghalt nemsokkal a vakcina beadását követően. A világban eddig jelentett több mint 3,4 millió koronavírusos haláleset közel felét az amerikai kontinensen regisztrálták, de a tényleges szám ennél magasabb lehet - közölte a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet. Egyhetes zárlatot vezetnek be az ausztráliai Victoria államban, a csaknem hétmillió ott élőt arra kérik a hatóságok, hogy maradjanak otthon annak érdekében, hogy meg tudják fékezni a koronavírus-járvány újabb helyi kirobbanását. Csökken a kelet-égei-tengeri görög szigeteken lévő illegális bevándorlók száma - derül ki a hivatalos adatokból. Nem szavazta meg a szlovén parlament a balközép ellenzék indítványát, hogy Janez Jansa kormányfő ellen indítsanak alkotmányos felelősségre vonási vádeljárást. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök meghívta Minszkbe Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt a fehéroroszországi helyzet megvitatására. Joe Biden amerikai elnök szerdán tűzszünetre szólította fel az észak-etiópiai Tigré tartományban egymással harcban álló feleket, tekintettel az ottani konfliktus eszkalálódására. Nagyra méltatta Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök közvetítői szerepét az izraeli-palesztin tűzszünet létrejöttében kairói látogatásán Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Több mint száz embert eltűntnek nyilvánítottak azt követően, hogy körülbelül kétszáz utassal a fedélzetén felborult, majd elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigéria északnyugati részén a Niger folyón. Legkevesebb nyolc ember életét vesztette a kaliforniai San José egy vasúti remízében csütörtökön, amikor a helyi közlekedési vállalat egyik alkalmazottja tüzet nyitott a munkatársaira. Támadásának indítéka egyelőre ismeretlen. Több tízezren indultak útnak a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Gomából, miután a város hatóságai részleges evakuálást rendeltek el a nemrég kitört Nyiragongo vulkánból ömlő lávafolyam miatt. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetés bírósági eljárásban bűntette miatt emelt vádat egy volt rendőr alezredes ellen a Fővárosi Törvényszéken. Két Mecsekre tartó buszon külön díj nélkül szállíthatnak kerékpárt az utasok június 5-től Pécsen - tájékoztat a baranyai megyeszékhely önkormányzata. BKK: a nem zárt megállókban nem kell maszkot viselni, de a járatokon továbbra is kötelező. A járványhelyzet kedvező alakulása lehetővé tette, hogy június 1-jétől több nemzetközi járat az eredeti menetrenddel és kapacitással újrainduljon - tájékoztat a MÁV Zrt. A vasárnap véget ért budapesti vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek otthont adó Duna Arénában találkozott az aranyérmes magyar versenyzőkkel Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter. Az ír Dan Martin nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 17. szakaszát. Az éllovas kolumbiai Egan Bernal előnye csökkent összetettben, amelyben Valter Attila a 16. helyre csúszott vissza. Az alapszakaszgyőztes Szolnok hazai pályán 74:53-ra kikapott a címvédő Szombathelytől szerdán a férfi kosárlabda NB I döntőjének ötödik, utolsó mérkőzésén, ezzel a Falco 3-2-re megnyerte a párharcot, és begyűjtötte fennállása harmadik aranyérmét. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - HE-DO B.Braun Gyöngyös 35:26; Orosházi FKSE-Linamar - Ferencvárosi TC 25:33; Telekom Veszprém-Grundfos Tatabánya KC 34:25 A Villarreal nyerte a labdarúgó Európa-ligát, miután a szerdai gdanski döntőben 1:1-es döntetlen és hosszabbítás után tizenegyesekkel 11:10-re legyőzte a Manchester Unitedet.