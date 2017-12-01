Elrepült a Malév utolsó működő gépe is

MORVAI KRISZTINA A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE KÖZLEMÉNYBEN JELENTETTE BE, HOGY 2019-BEN BEFEJEZI POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁT.
ORBÁN VIKTOR SZERINT A SOROS-HÁLÓZAT BENEVEZETT A MAGYAR VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA, PÁRTSZERÛEN MÛKÖDIK, MEGERÕSÍTI MAJD A CIVIL SZERVEZETEKET.
HOLLIK ISTVÁN, KDNP: SOROS GYÖRGY NYÍLTAN BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KÜZDELEMBE.
A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY SZERINT MÉLTATLAN, AMIT A MAGYAR KORMÁNY SOROS GYÖRGGYEL MÛVEL.
CSONTOS CSABA SZÓVIVÕ: ÚGY ÁLLÍTJÁK BE, MINTHA SOROS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTENE, DE AZT NEM MONDJÁK EL, HOGY EZ ALATT PONTOSAN MIT ÉRTENEK.
SOROS GYÖRGY: MOST A RENDSZER JOBBAN ELNYOMJA AZ EMBEREKET, MINT AZ OROSZ MEGSZÁLLÁS ALATT.
ORBÁN VIKTOR: MÁSODLAGOS, HOGY FORINTBAN MEGTÉRÜL-E VALAHA A BELGRÁDI VASÚT MÉREGDRÁGA FELÚJÍTÁSA, MERT A BERUHÁZÁS FELEMELI MAGYARORSZÁGOT.
VÁLTOZÓ MÉRTÉKÛ LESZ A NYUGDÍJEMELÉS JANUÁRTÓL; A JÁRANDÓSÁGOK 3 - 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕNEK, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MIKOR ÁLLAPÍTOTTÁK MEG A JOGOSULTSÁGOT.
IDÉN TÖBB MINT 8 MILLIÓ FORINT HALVÉDELMI BÍRSÁGOT SZABOTT KI A NÉBIH, EZ DUPLÁJA A TAVALYINAK; EDDIG 15 EZER HORGÁSZT ELLENÕRIZTEK.
NEM DRÁGUL JÖVÕRE SEM AZ AUTÓPÁLYA MATRICA, SEM A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS - TUDTA MEG A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL A VILÁGGAZDASÁG.
MNB: A RÉGI 20 000 FORINTOS BANKJEGYEK MÁR CSAK IDÉN HASZNÁLHATÓAK KERESKEDELMI FORGALOMBAN.
NOVEMBER VÉGÉIG 15-EN FAGYTAK MEG A HIDEGBEN, EBBÕL 5-EN FÛTETLEN LAKÁSUKBAN - EZT A MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM ELNÖKE MONDTA A HÍR TV REGGELI MÛSORÁBAN.
2018 MÁRCIUSÁTÓL ZAJRENDELET LÉPHET ÉLETBE A MARGITSZIGETEN. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS JÖVÕ HÉTEN DÖNT A TERVEZETRÕL.
ELFOGADTÁK AZ EU JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT; TÖBB PÉNZ JUT A FIATALOK ÉS A KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA, KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE ÉS AZ ERASMUS PROGRAMRA IS.
NEM ZÁRTA KI A NAGYKOALÍCIÓ LEHETÕSÉGÉT A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁK VEZETÕJE, MARTIN SCHULZ HÉTFÕN TANÁCSKOZIK ERRÕL A PÁRTELNÖKSÉGGEL.
A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK KÉSZEK FELTÉTEL NÉLKÜL ÕSZINTE TÁRGYALÁSOKAT KEZDENI EGY STABIL KORMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLDEMOKRATÁKKAL.
UKRAJNA ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALT ÍGÉRETÉVEL, EZÉRT BRÜSSZEL ÚGY DÖNTÖTT, HOGY NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT.
AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA TERRORSZERVEZET ÚJABB 62 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE A TÖRÖK RENDÕRSÉG, AZ ELÕÁLLÍTOTTAK MINDEGYIKE KÜLFÖLDI.
FEGYVERESEK TÁMADTAK EGY MEZÕGAZDASÁGI ISKOLA DIÁKJAIRA A PAKISZTÁNI PESAVÁRBAN, KILENC EMBER, KÖZTÜK ÖT DIÁK MEGHALT, 37 MEGSEBESÜLT.
A MERÉNYLETET A TEHRIK-E-TALIBÁN PAKISZTÁN NEVÛ TÁLIB CSOPORT KÖVETTE EL, SZÓVIVÕJE SZERINT A TITKOSSZOLGÁLATOK REJTETT IRODÁJÁN ÜTÖTTEK RAJTA.
ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK.
KITILTHATJÁK AZ AMERIKAI ÚJSÁGÍRÓKAT AZ OROSZ PARLAMENT ALSÓHÁZÁBÓL, MIUTÁN AZ USA KONGRESSZUSA BEVONTA AZ OROSZ ÁLLAM ÁLTAL FINANSZÍROZOTT RT AMERICA BELÉPÕIT.
NÉMETORSZÁG KORLÁTOZZA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAIT ÉSZAK-KOREÁVAL, AZ ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLET MIATT EGY DIPLOMATÁT HÍVNAK VISSZA, A NAGYKÖVET MARAD.
MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A JAPÁN CSÁSZÁR KÖZÖLTÉK TOKIÓBAN; AKIHITÓT IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON.
SZÁZEZRES TÖMEG ELÕTT MUTATOTT BE MISÉT FERENC PÁPA A MUZULMÁN TÖBBSÉGÛ BANGLADESBEN, A DÉL-ÁZSIAI ORSZÁGBAN UTOLJÁRA 1986-BAN JÁRT PÁPA, II. JÁNOS PÁL SZEMÉLYÉBEN.
KÉRDÉSES ÉSZAK-KOREA RÉSZVÉTELE A FEBRUÁRI, DÉL-KOREAI TÉLI OLIMPIÁN, MIVEL AZ EGYEDÜLIKÉNT KVÓTÁVAL RENDELKEZÕ MÛKORCSOLYAPÁROS INDULÁSÁT MÉG NEM IGAZOLTÁK VISSZA.
18 MILLIÁRD FORINTOS PÉNZMOSÁSI ÜGY BUDAPESTEN; A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG 36 MAFFIÓZÓ ELLEN EMELT VÁDAT, A BANDÁBAN KÜLFÖLDIEK IS VANNAK.
GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
ISMERETLEN HOLTTEST AZONOSÍTÁSÁHOZ KÉRI A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT A CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG, A GYALOGOST A 40-ES ÚTON, NOVEMBER 26-ÁN GÁZOLTÁK EL.
AZ ELHUNYT 50-55 ÉVES, 175 CENTIMÉTER MAGAS, ÕSZES HAJÚ, SZAKÁLLAS FÉRFI, SÖTÉTKÉK FARMERT, KÉK KABÁTOT, FEKETE CIPÕT, BASEBALL SAPKÁT VISELT.
ÕRIZETBE VETTÉK AZT 22 ÉVES FÉRFIT, AKI KÕBÁNYÁN, EGY GYALOGÁTKELÕHELYEN ELGÁZOLT EGY IDÕS NÕT; A 70 ÉVES ÁLDOZAT BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.
GYERMEKPORNOGRÁFIA MIATT NÉGY ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY 20 ÉVES FEGYVERNEKI FÉRFI, AKI 28, TÖBBNYIRE 18 ÉVNÉL FIATALABB LÁNYT ZSAROLT A FACEBOOKON.