2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Elrepült a Malév utolsó működő gépe is

Hír TV

2017. december 1., péntek 09:00, frissítve: péntek 16:24

Több sikertelen eladási kísérlet után az „Elena” becenevű repülőgép végül egy kazahsztáni légitársasághoz került.

Az ex-HA-LNA lajstromjelű Bombardier CRJ–200ER gépet az utóbbi hónapokban hozta repülőképes állapotba a Aeroplex, amely az egykori Malév repülőgép-karbantartó leányvállalataként működött.

A légitársaság még a 2012-es megszűnése előtt kivonta flottájából a CRJ-ket, a másik három repülőgép már korábban új üzemeltetőkhöz került.

„Elena” évek óta állt Ferihegyen lekonzerválva, ám az évek során egyre rosszabb állapotba került. A javításhoz szükséges hiányzó alkatrészeket az új üzemeltető, a kazah SCAT Airlines szállította.

Jelenleg már csak két volt Malév-gép tartózkodik a repülőtér területén.

Hír TVvissza a címlapra
csődrepülőgéplégitársaságMalév

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Orbán Fülig Jimmy-idézettel válaszolt Vonának

2

Hír TV

Sértődés

3

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

4

Hír TV

Kálmán Olgánál fakadt ki a szocialisták budapesti elnöke

5

Hír TV

Kötelező Simicskó-előadás? Váratlan kérdést tett fel a diák

6

Hír TV

Holnaptól beköszönt az igazi tél