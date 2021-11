Elrendelték a nyomozást a Városháza-ügyhöz kapcsolódó fővárosi telekeladás miatt

Megosztás itt:

Budai Gyula az MTI-nek szerdán elmondta: a nyomozó iroda arról tájékoztatta, hogy múlt héten beadott feljelentése nyomán elrendelték a nyomozást.

A kormánypárti képviselő felidézte: befolyással üzérkedés megalapozott gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután a sajtóban megjelent egy titokban rögzített felvétel, amelyen két férfi egy fővárosi telek megszerzéséről beszél.

Hozzátette: a sajtó feltárta, hogy a XII. kerületben egy ipari területről van szó, amelyet Grébics Ingatlan Zrt. vásárolt meg bruttó 101 millió forintért a Fővárosi Önkormányzattól.

Budai Gyula közölte: a hangfelvétel és a sajtóban megjelent információk alapján megalapozott a gyanú, hogy az ismeretlen tettesek hivatalos személyt befolyásoltak, amikor elmentek a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. épületébe és ott megállapodtak egy ott dolgozó ügyintézővel, hogy segítsen megnyerni egy pályázatot, valamint ezért a segítségért kétmillió forint "előleget" is elkértek.

Budai Gyula beszámolt arról is: a feljelentéséhez csatolta az ügyben napvilágot látott sajtóhíreket is, amelyek szerint a feljelentésben szereplő ingatlan adásvételében fontos szerepet játszott az a Berki Zsolt, akinek a neve a Városháza feltételezett eladásával kapcsolatban is szóba került.

Feljelentést tett a Városháza-ügyben Volner János

Hivatali vesztegetés miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Városháza-ügyben Volner János független országgyűlési képviselő, a nevét viselő párt elnöke.

A politikus a feljelentés benyújtása előtt tartott szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette: a napokban nyilvánosságra került felvételek felvetik annak gyanúját, hogy a fővárosi önkormányzat vezetői közül valaki vesztegetési pénzt fogadott el.

A Volner Párt vezetője a baloldal által működtetett "maffiaszerű hálózatról" beszélt. A politikus szerint "a főpolgármester most már egy krónikus hazudozóvá vált", Budapestre pedig visszatért a Demszky Gábor volt főpolgármester és helyettese, Hagyó Miklós nevével fémjelzett korszak, csak nagyobb összegek forognak kockán.

A főváros ingatlanvagyonát rohamosan élik fel Karácsony Gergelyék és a baloldali polgármesterek - tette hozzá Volner János, megjegyezve, hogy az előző vezetés által átadott 199 milliárdos tartalékból is alig maradt valami mára.

Kifogásolta azt is, hogy a főpolgármester nem a korrupció, hanem annak leleplezői ellen indított vizsgálatot, megjegyezve, "Karácsony Gergelyre mindig is ez az álságos magatartás volt jellemző".

MTI