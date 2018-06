Előzetesben Márió, a varázsporos drogdíler

Tavaly nyáron akciófilmbe illő módon teperték le a rendőrök O. Máriót, aki a saját maga által kotyvasztott, varázspor néven terített drogot árult a VIII. kerületben. A többi között patkányméreggel és acetonnal is átitatott dohányt is árult. A szer fogyasztói szerint néhány szippantás órákra elkábította őket, volt aki el is ájult.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Index korábbi felvételein látható, hogy milyen állapotba kerültek a drog fogyasztói, a hírhedt Hős utca környékén. O. Máriót ennek ellenére kiengedték az előzetesből, szabadlábon pedig nem hagyott fel a drogkereskedéssel.

Két napja a Rákóczi téren csaptak le rá újból. Előzetes letartóztatásáról pénteken döntöttek a Fővárosi Törvényszéken.

„Ügyfelemnek elrendelték az előzetes letartóztatását a bűnismétlés és a szökés és elrejtőzés veszélyére tekintettel. Tekintettel arra, hogy 2017 szeptemberében őt már egyszer elfogták hasonló bűncselekmények miatt, és most, május 30-án hasonló bűncselekmények miatt érték tetten” – tájékoztatott Janklovics Ádám ügyvéd.

Várhatóan ősszel dönthet majd a bíróság a férfi ügyében.