Hogyha eddig nem ment gyerekek ez a politika, hogy ugyanazt mantrázzák csak más hangszínen és másabb sorrendben, akkor miből gondoljátok, hogy most sikert tudtok ezzel elérni? Ami szerintem így összefoglalhatja Magyar Péterestül, mindenestül ezt a tíz embert, tehát a tizenegy mínusz Deutsch Tamást az, hogy itt is bebizonyították, hogy nem lehet más a politika – mondta Boros Bánk Levente a Vezércikk rendkívüli adásában.

