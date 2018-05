Élőben közvetítette az ütközést a ceglédberceli tragédiát okozó sofőr

KAMPÁNYT INDÍT A HUMAN RIGHTS WATCH JOGVÉDÕ SZERVEZET, HOGY ZÁRJÁK KI A FIDESZT A NÉPPÁRTBÓL. NEM ÁRULTA EL SCHMIDT MÁRIA, HOGY MIÉRT NEM ENGEDIK BE AZ ELLENZÉKINEK MONDOTT MÉDIUMOKAT, ÍGY A HÍRTV-T SEM. A MAGYAROK 61%-A VÉLI ÚGY, HOGY JÓ DOLOG A TAGSÁG MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA, AMI 5 SZÁZALÉKPONTOS EMELKEDÉS A 2017-ES ADATHOZ KÉPEST. SZABÓ SZABOLCS: AZ OKTATÁSNAK PÉNZRE ÉS PÁRBESZÉDRE VAN SZÜKSÉGE. EGY HÓNAP ALATT 5 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTTAL NÕTT A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA. TÁLLAI ANDRÁS EDDIGI HELYETTESE, IZER NORBERT VESZI ÁT A NAV ÁS AZ ADÓPOLITIKA FELÜGYELETÉT A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMBAN. 17 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTOT BUKOTT AZ ÁLLAM A ROGÁN ANTAL FÉLE LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKEN - G7.HU. NEM ÉRTI A JOBBIK ELNÖKE SNEIDER TAMÁS, HOGY MI A BAJA A PÁRT IRÁNYVONALÁVAL TOROCZKAI LÁSZLÓNAK. MUNKAERÕHIÁNY MIATT NEM JÖN KOZÁRMISLENYBE A FEHRER. MARK ZUCKERBERG BRÜSSZELI MEGHALLGATÁSÁN ELISMERTE, HOGY NEM TETTEK MEG MINDENT A ADATKEZELÉSI VISSZAÉLÉSEK MEGELÕZÉSÉÉRT. MÉGIS BEENGEDI A DÉL-KOREAI ÚJSÁGÍRÓKAT ÉSZAK-KOREA A NUKLEÁRIS BÁZISUK BEZÁRÁSÁRA. DONALD TRUMP VÁLTOZATLANUL KÉSZÜL A JÚNIUS 12-I ÉSZAK-KOREAI CSÚCSRA - AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER ÉS A FEHÉR HÁZ SZERINT. AZ ÚJ BOLGÁR ATOMERÕMÛ ÉPÍTÉSE ELLEN TÜNTETTEK SZÓFIÁBAN, MIUTÁN A BOLGÁR ELNÖK PUTYINNÁL JÁRT, ÉS OROSZ SEGÍTSÉGET KÉRT. NAPOK ÓTA FOKOZÓDNAK A KELET-UKRAJNAI TÛZHARCOK, KÉT UKRÁN KATONA, VALAMINT 15 OROSZ MEGSZÁLLÓ MEGHALT. AGGASZTÓNAK TARTJA A ROMÁN ÁLLAMFÕ, HOGY A KORMÁNY ÁLLAMOSÍTANÁ A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT. JÚLIUSTÓL INGYENES LESZ A TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÉSZTORSZÁGBAN - EURONEWS. ÚJABB 109 EMBER ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN PUCCSKÍSÉRLET MIATT. ERÕSÖDÖTT A VULKÁNI TEVÉKENYSÉG HAWAIION, A LÁVA EGY GEOTERMIKUS ERÕMÛVET VESZÉLYEZTET. AZ IRÁNI ELNÖK KEZDEMÉNYEZTE, OLDJÁK FEL A NÕK SZÁMÁRA ELRENDELT STADIONLÁTOGATÁSI TILALMAT. A BRAZIL HATÓSÁGOK SZERINT TÖBB MINT 48 EZER VENEZUELAI KÉRT MÁR MENEDÉKET AZ ORSZÁGBAN. 25 KUTYAKÖLYKÖT ZSÚFOLT EGY KISTEHERAUTÓBA EGY OLASZ FÉRI, AKI ELLEN ÁLLATKÍNZÁS MIATT INDULT ELJÁRÁS ZALÁBAN. ILLEGÁLIS PIZZÉRIÁT ZÁRT BE A NÉBIH GÖDÖLLÕN, AZ ÜZLET ADÓSZÁM ÉS ENGEDÉLY NÉLKÜL, MÛSZAKI HIGIÉNIAI FELTÉTELEK BETARTÁSA NÉLKÜL ÜZEMELT. ISMÉT JÁRHATÓ A 4-ES FÕÚT CEGLÉDBERCELNÉL, AHOL KORÁBBAN 9 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ BALESET TÖRTÉNT. A RENDÕRSÉG BÜNTETÕELJÁRÁSBAN VIZSGÁLJA A CEGLÉDBERCELI BALESET KÖRÜLMÉNYEIT. JÚNIUSTÓL VÁRHATÓAN KERÉKPÁRT IS LEHET SZÁLLÍTANI A 4-ES METRÓ SZERELVÉNYEIN.