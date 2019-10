Élőben a Hír Televízióban!

Idén egyszeri kiegészítő juttatást, a jövő évtől pedig havi fix összegű díjemelést kapnak az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosok - jelentette be az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós. Kovács Norbert lesz a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok új vezérigazgatója. Felemás eredmény született az önkormányzati választáson - mondta A Nyolcas című műsorunkban Lánczi Tamás, aki rámutatott, hogy a Fidesz szavazótábora egy olyan közösség, amelyik mindig jobb eredményt vár. A politológus szerint ebből ered az a - pusztán a főváros elvesztése miatt érzett - csalódottság, amely a kormánypártok egyébként kiemelkedő eredményét övezi a legutóbbi megmérettetés kapcsán. Székesfehérvári központtal állhat fel az a többnemzeti hadosztály-parancsnokság, amelyről a közelmúltban tájékoztatták a NATO főtitkárt - közölte a honvédelmi miniszter, Benkő Tibor. Már az igénylő személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az újonnan kiállított állandó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) tároló elemén - jelentette a Belügyminisztérium. Az alacsony kamatok miatt évek óta jelentős bővülés látható a személyi kölcsönök piacán - mondta Trencsán Erika, a money.hu pénzügyi szakértője. A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért - hosszú távon - több árvízre kell számítani Magyarországon - mondta Szöllősi-Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Befejeződtek az október-novemberi érettségi időszak írásbeli vizsgái, a szóbelik november 7-től kezdődnek - közölte az Oktatási Hivatal. Több mint 80 székelyföldi településen gyúltak ki az őrtüzek a székelyföldi autonómiaigény jeleként - közölte Gazda Zoltán, a szervező Székely Nemzeti Tanács irodavezetője. Az Európai Unió 27 tagállama elfogadta az Egyesült Királyság kérését, hogy rugalmasan halasszák el az ország kiválását az Európai Unióból 2020. január 31-ig - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A török rendőrség terrorelhárító részlege őrizetbe vett Ankarában húsz embert feltételezett dzsihadista kapcsolataik miatt - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Tízezrek vonultak utcára Spanyolország egységéért Barcelonában, követelve a függetlenségi törekvések befejezését. A kormány távozását követelő libanoni tüntetők megerősítették a Bejrútba vezető legfőbb útvonalat elzáró úttorlaszt - számolt be az AFP francia hírügynökség. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetője, al-Bagdadi elleni rajtaütés Donald Trump amerikai elnök határozottságának bizonyítéka - jelentette ki Mike Pence amerikai alelnök a CBS televízióban. Elismerte a elnökválasztáson elszenvedett vereségét Mauricio Macri hivatalban lévő argentin elnök, és gratulált a mérsékelt baloldali ellenzék jelöltjének, Alberto Fernándeznek a győzelméhez. Két medvetámadás történt Romániában: egy embert Bákó megyében ölt meg egy állat, Beszterce megyében pedig szintén egy medve sebesített meg egy férfit – közölte a Mediafax hírügynökség. Harmadik napja dolgoznak egy kútba esett kétéves fiú kimentésén Indiában. A vietnami kormányfő vizsgálatot rendelt hazája eltűnt állampolgárainak ügyében, akikről feltételezik, hogy megfulladtak a Délkelet-Angliában hét közepén talált kamion pótkocsijában. A London mellett, egy kamionban holtan talált 39 ember közül néggyel kapcsolatos dokumentumokat adott át az Egyesült Királyság Hanoinak ellenőrzésre. Árokba csapódott egy kisbusz, heten megsérültek, Nyíregyházánál. Halálos baleset történt az M5-ös autópályán. Hét ember halt meg, amikor egy kamion összeütközött két személyautóval; mindkét irányba lezárták a sztrádát. Több kilométeren torlódik a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, az M0-s híd térségében, baleset miatt. Teljes szélességében lezárták a 37-es utat Bodrogolaszi térségében baleset miatt. Elhunyt Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző, 77 éves volt. Meghalt Foltin Jolán koreográfus-rendező, táncpedagógus. Elhunyt Vlagyimir Bukovszkij orosz neurofiziológus, emberi jogi aktivista, író. Fegyveres borlopásért ítéltek el egy férfit, Budapesten. Csempészcigarettát foglalt le Tiszaadony közelében a NAV. Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018 januárjában agyonverte élettársát. Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség egy szülőpár ellen, akiknek egyéves gyereke tavaly ősszel meghalt. Győzelemmel mutatkozott be a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon a párosversenyben címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős. Hatvan ország 630 versenyzője, köztük 27 magyar vesz részt a ma kezdődött U23-as birkózó-világbajnokságon, melynek a budapesti Ludovika Aréna ad otthont. Dobogós helyezésekkel debütált az észak-amerikai gyorsaságimotoros-bajnokság Daytonában rendezett futamain Győrfi Alen. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Ferencváros 1:2 Dobogóra állt a gyorsaságimotoros Győrfi Alen Daytonában. Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - EC Klagenfurt (osztrák) 3:2 Férfi kosárlabda NB I: KTE-Duna Aszfalt - Alba Fehérvár 89:76; Kaposvári KK - Sopron KC 87:59 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Atomerőmű KSC Szekszárd 75:51; PEAC-Pécs - ZTE NKK 79:73 A magyar felnőtt válogatott két arany-, egy ezüst- és öt bronzéremmel zárta a Szarajevóban rendezett kick-box világbajnokságot.