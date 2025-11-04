Élőben a Bem térről – Megemlékezés a jelen küzdelmeiért + videó

Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

„Ukrajna nem védi Magyarországot” – Orbán Viktor tényekkel tette helyre Zelenszkijt Zelenszkij támadott, Orbán Viktor tényekkel és vétóval válaszolt. 200 millió euró segély, és a magyar pénz is benne van az EU-támogatásban. Elemzés!

A magányos bukás anatómiája – Miért nem áll majd senki Magyar Péter mellett a végén? Márki-Zay mellett legalább a családja ott állt. De ki áll majd Magyar Péter mellett, aki a sajátját is elárulta? Kíméletlen elemzés a kódolt bukásról.