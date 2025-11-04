Élőben a Bem térről – Megemlékezés a jelen küzdelmeiért + videó
2025. november 04., kedd 19:20
| Hír TV
Vannak idők, amikor a múlt hőseinek példája nem csupán történelem, hanem a jelen legfontosabb útmutatója. Ma, a Halhatatlanok napján a Bem téren pontosan erről van szó: erőt meríteni a múlt kiállásából a jelen küzdelmeihez a békéért és a függetlenségért. Czirják Richárd tudósítónk jelentkezik élőben a helyszínről.
