ÉLŐ: Vona Gábor sajtótájékoztatója

SOROS GYÖRGY: A KORMÁNY NEM A KÖZ JAVÁT, CSAK SAJÁT HATALMI ÉS ANYAGI ÉRDEKEIT TARTJA SZEM ELÕTT, A "SOROS-TERV" ELLENI PROPAGANDAKAMPÁNY KUDARCOT VALLOTT.
VONA GÁBOR: KÖZÖSSÉGI PÉNZGYÛJTÉSBE KEZD A JOBBIK ÉS AZT SEM ZÁRJUK KI, HOGY AZ UTCÁRA HÍVJUK AZ EMBEREKET - EGYENESEN.
IDÉTLENKEDÉSNEK TARTJA VONA GÁBOR KIÁLLÁSÁT KOCSIS MÁTÉ; A FIDESZ EGYKORI KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA REMÉLI, HOGY MINDENKI EL TUD INDULNI A 2018-AS VÁLASZTÁSOKON.
HA TÜNTETÉST SZERVEZNE A JOBBIK AZ ÁSZ ÕKET ELLEHETETLENÍTÕ DÖNTÉSE MIATT, A MOMENTUM TELJES MELLSZÉLESSÉGGEL KIÁLLNA A LEGNAGYOBB ELLENZÉKI PÁRT MELLETT.
HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ: AZT SZERETNÉNK, HOGY MINÉL ELÕBB TISZTÁZÓDJON A HELYZET ÉS HOGY ILYEN KONCEPCIÓS PER JELLEGÛ ELJÁRÁSOK NE FORDULJANAK ELÕ MAGYARORSZÁGON.
EGYÜTT: SZABOLCSBAN VÁLASZTÁSI CSALÁSRA KÉSZÜL A FIDESZ.
LÖVEI CSABA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ: A KORMÁNY A VOKSOKÉRT CSERÉBE NYUGDÍJBAN RÉSZESÍTI A MAGYARORSZÁGRA BEJELENTETT, VALÓJÁBAN UKRAJNÁBAN ÉLÕ EMBEREKET.
VÉGE AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGÉNEK; ÉLÕ ADÁSBAN RÚGTA KI SZIGETVÁRI VIKTOR KARÁCSONY GERGELYT, AKIT AZZAL VÁDOL, HOGY LEPAKTÁLT AZ MSZP-VEL.
KARÁCSONY GERGELY TAGADJA, HOGY AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LENNE ÉS HOGY TÁRGYALT VOLNA MOLNÁR GYULÁVAL.
AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN 352 MILLIÓ FORINTBÓL MEGÚJUL A SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDELÕINTÉZET.
PÁRATLAN EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉST ENGED A GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY JELENTETTE KI VARGA MIHÁLY.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: BÁRMELYIK PILLANATBAN ÖSSZEOMOLHAT A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS, A MENTÕSZOLGÁLAT A MÛKÖDÕKÉPESSÉGE HATÁRÁN VAN.
INDULNAK A CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI MUNKÁLATAI JELENTETTE BE TARLÓS ISTVÁN.
AZ LMP SZERINT A PAKSI BÕVÍTÉS AZ ÉVSZÁZAD LEGROSSZABB ÜZLETE.
UNGÁR PÉTER, ELNÖKSÉGI TAG: A ROSZATOM HONLAPJÁN ELÕBB ÉRTESÜLHETÜNK A MAGYAR ÁLLAM PAKS II.-HÖZ KAPCSOLÓDÓ SZERZÕDÉSEIRÕL, MINT AHOGY ARRÓL A KORMÁNY TÁJÉKOZTAT.
ELBOCSÁTJA MAGYARORSZÁGI ALKALMAZOTTAINAK 1%-ÁT, 140 DOLGOZÓT A GENERAL ELECTRIC - TUDTA MEG A MAGYAR NEMZET; A LEGTÖBB MUNKAHELY A VERESEGYHÁZI TELEPHELYEN SZÛNIK MEG.
MA KEZDÕDÖTT A HARMADIK IZRAEL ELLENI PALESZTIN FELKELÉS, A LIBANONI HEZBOLLAH FEGYVERES SZERVEZET TÁMOGATJA AZ ÚJABB INTIFÁDÁT.
MIKÖZBEN A HAMÁSZ AZ AMERIKAI ELNÖK JERUZSÁLEMET ELISMERÕ NYILATKOZATA MIATT TILTAKOZÓ MEGMOZDULÁSOKAT HIRDETETT, AZ IZRAELI HADSEREG MEGERÕSÍTETTE CISZJORDÁNIAI EGYSÉGEIT.
A GÁZAI ÖVEZETBEN, CISZJORDÁNIÁBAN ÉS JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN AZ IZRAELI HADSEREG ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI ÖSSZECSAPÁSOKBAN LEGKEVESEBB 80-AN MEGSÉRÜLTEK.
BREXIT: GARANTÁLTAK A BRIT KILÉPÉSIG ÉRKEZÕ KÜLFÖLDI EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGOSULTSÁGAI, ERRÕL IS INTÉZKEDIK A BRIT KILÉPÉSRÕL BRÜSSZELBEN VÉGLEGESÍTETT MEGÁLLAPODÁS.
ANGELA MERKEL ÉS MARTIN SCHULZ MEGKEZDHETIK A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT NÉMETORSZÁGBAN; HA NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODNI, ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOK JÖHETNEK.
MARTIN SCHULZ: 2025-RE MEG KELL TEREMTENI AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT.
MATEUSZ MORAWIECKI EDDIGI KORMÁNYFÕ-HELYETTES, VÁLTJA A LEMONDÁSÁT BENYÚJTÓ BEATA SZYDLÓT A LENGYEL MINISZTERELNÖKI POSZTON.
A LENGYEL ALSÓHÁZ MEGSZAVAZTA A BRÜSSZEL ÁLTAL ELÕZETESEN KIFOGÁSOLT TÖRVÉNYT A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGRÓL.
VELENCEI BIZOTTSÁG: KOMOLY KOCKÁZATOT JELENTENEK A LENGYEL IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS EGÉSZÉRE A VARSÓ ÁLTAL JAVASOLT BÍRÓSÁGI REFORMOK.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MOSZKVA KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁK LESZERELÉSÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNY FENNTARTÁSÁRÓL.
AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETETTSÉG MIATT JAPÁN FELGYORSÍTHATJA AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER TELEPÍTÉSÉT, EREDETILEG 2023-IG TERVEZTÉK KIÉPÍTENI A RENDSZERT.
HÚSZ HÁZ LEÉGETT DÉL-KALIFORNIÁBAN ÉS 23 EZER HÁZTARTÁSBAN NINCS ÁRAM AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT; MÁR TÖBB MINT KÉTSZÁZEZER EMBERT MENEKÍTETTEK KI.
VÁDAT EMELT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ ELLEN A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG, P. LÁSZLÓ AKÁR ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT.
AUSZTRIÁBAN FOGTÁK EL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA CSENGELEI PIHENÕHELYÉN ELKÖVETETT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT, AZ 52 ÉVES FÉRFI LELÕTTE ÁLDOZATÁT.
VÁDAT EMELTEK A BÕNYI RENDÕRGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉKEN, AZ ELKÖVETÕ AKÁR ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS BÜNTETHETÕ.
BÁZISOLAJJAL ÜZLETELÕ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLT FEL A NAV; A GYANÚSÍTOTTAK 260 MILLIÓ FORINT JÖVEDÉKI ADÓT NEM FIZETTEK MEG AZ ÁLLAMNAK.
ELSODORT EGY AUTÓ KÉT BABAKOCSIT A FÕVÁROS X. KERÜLETÉBEN; AZ EGYIK KISGYEREK KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT A BALESETBEN, A MÁSIKNAK NEM ESETT BAJA.
BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENT A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA, A BENZINÉRT UGYANANNYIT KELL FIZETNÜNK, MINT EDDIG.