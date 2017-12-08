2017. december 8.,
péntek, Mária napja

ÉLŐ: Vona Gábor sajtótájékoztatója

Hír TV

2017. december 8., péntek 14:25, frissítve: péntek 14:51

A Hír TV élőben kapcsolta a Képviselői Irodaházat, ahol Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje tart sajtótájékoztatót.
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