Kocsis Máté: Európa maradjon az európaiaké!

A Fidesz és a KDNP a farakcióülésen történtekről tájékoztatta a nyilvánosságot. A frakciószövetségi ülés kiemelt témája volt az, hogy mit akar Brüsszel, a képviselőcsoportok tájékoztatást kaptak a kormánytól.

„Jól látható, hogy az Európai Parlamentben számos olyan téma van a tárgyalóasztalokon, amik érintik a magyar embereket is: tele vannak a brüsszeli bürokraták asztalai olyan tervekkel, amelyek egyeznek a Soros-tervvel, bevándorlókkal akarják elárasztani Európát” – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatón.

Tájékoztatott, továbbra is több terv is előkészület alatt áll, vagy napirenden van a bevándorláspártiak részéről Brüsszelben.

Kocsis sorolta:

• Kötelező kvóta terve

• Határvédelem jogának gyengítése, összhangban Soros-állásfoglalásával

• Migránsvízum

• Migrációt segítő Soros-szervezetek támogatásának megemelése, 1,8 milliárd euróról beszélünk

• Asztalon van a gazdasági migráció legalizálása is

• Napirenden van a nem bevándorláspárti országok megbüntetése is

Hangsúlyozta: Ezeket a terveket a Fidesz és a KDNP frakciószövetsége elutasítja.

„Ezek olyan tervek, amelyről minden polgárnak tudnia kell. Mi azt gondoljuk, hogy nagyobb hangsúlyt kel fektetni a nemzeti kultúránk, határaink védelmére. Európa maradjon az Európaiaké” – szögezte le Kocsis Máté.

A családvédelmi akcióterv kapcsán is beszélt Kocsis, amit szintén áttekintettek a frakcióülésen. Négy törvényt érint ez, parlamenti döntést is igényel, arra kérte a frakciószövetség a kormányt, hogy ezt minél hamarabb nyújtsák be, ezzel is segítve a gyermekvállalás előtt áll embereket” – mondta.

Jó szövetséget alkotnak

A Fidesz-KDNP frakciószövetség egy jól kipróbált és jól bevált szövetség – vette át a szót a KDNP frakcióvezetője, Harrach Péter.

Természetesen mi kereszténydemokrata hangszerelésben adjuk elő mindazt, ami a közös cél és ami a közös utat jeleníti meg - mondta. Számunkra két dolog fontos: az emberi személy méltósága, amihez a jogokon kívül hozzátartozik a felelősség, kötelesség, illetve a közösségek, az első ilyen természetes közösség pedig a család - hangsúlyozta Harrach Péter.

Kitért a családvédelmi tervre is, amellyel kapcsolatban megjegyezte: amikor definiáltuk a családot, akkor nem csupán az eszmei állapotot próbáltuk leírni, vagyis egy szülő és egy gyerek is családot alkot. Az Orbán Viktor által bejelentett hét pont nemcsak a családok helyzetét teszi még könnyebbé hanem a családalapítást is megkönnyíti.

Mi nem a bevándorlás pártján, hanem a családvédelem pártján állunk - jelentette ki.