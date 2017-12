ÉLŐ: Interpellációk az Országgyűlésben

KÉTNAPOS ÜLÉSSEL FEJEZI BE EZ ÉVI MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A HÉTEN. A KÉPVISELÕK MA A KORMÁNYT INTERPELLÁLHATJÁK, KEDDEN PEDIG 28 ELÕTERJESZTÉS ELFOGADÁSÁRÓL DÖNTHETNEK. MEGBÁNTA KARÁCSONY GERGELY, HOGY A PÁRBESZÉD ÉS AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LETT DERÜLT KI EGY KISZIVÁROGTATOTT HANGFELVÉTELBÕL. KARÁCSONY GERGELY: EZ A TITKOS HANGFELVÉTEL IS CSAK AZT BIZONYÍTJA, HOGY ÉN NEM EGÓBÓL VAGY HATALOMÉHSÉGBÕL, HANEM FELELÕSSÉGTUDATBÓL CSINÁLOM, AMIT CSINÁLOK. NEM TUDJA JUHÁSZ PÉTER, HOGY KI SZIVÁROGTATHATTA KI KARÁCSONY GERGELY BESZÉDÉT, DE AZ EGYÜTT ELNÖKE SZERINT A MÓDSZER TÁVOL ÁLL TÕLÜK. JUHÁSZ PÉTER CSALÓDOTT, MIVEL KARÁCSONY GERGELY FELRÚGTA A MEGÁLLAPODÁSUKAT, A VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL REGGELI JÁRAT. KUNHALMI ÁGNES: KARÁCSONY GERGELY EGY IGAZI POLITIKUS MÓDJÁRA NEM CSAK SIRÁNKOZIK, HOGY ORBÁNT LE KELLENE VÁLTANI, Õ MER DÖNTENI, MER LÉPNI ATV.HU. REPUBLIKON INTÉZET: A JOBBIKKAL TÖRTÉNT FEJLEMÉNYEK, MÉG AKKOR IS HA ANYAGILAG NEHÉZ HELYZETBE HOZTÁK A PÁRTOT, ÖSSZESSÉGÉBEN SEGÍTHET A JOBBIK MEGÍTÉLÉSÉNEK. A KORMÁNYPÁRTI DALOS ATTILA NYERTE AZ IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST SOLYMÁRON. A PARLAMENTRE TOLJA A FELELÕSSÉGET A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK ÜGYÉBEN ROGÁN ANTAL. ROGÁN ANTAL: AZ ORSZÁG A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÁSÁVAL JÓL JÁRT, MÍG A SZOCIALISTA KORMÁNYOK IMF HITELT VETTEK FEL, ADDIG MOST EGY BEFEKTETÉSI KONSTRUKCIÓBÓL FINANSZÍROZTA MAGÁT AZ ORSZÁG. MANCHESTERBEN ÉS EDINBURGH-BAN IS KONZULÁTUST NYIT A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A JÖVÕ ÉV ELEJÉN. AZ EUROBAROMÉTER FELMÉRÉSE SZERINT A MAGYAROK 86%-A ÚGY GONDOLJA, HOGY SZÉLESKÖRÛ PROBLÉMA A KORRUPCIÓ AZ ORSZÁGBAN. EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK PUCZI BÉLA ROMA VEZETÕ TISZTELETÉRE BUDAPESTEN. UKRAJNÁBÓL ÉS SZERBIÁBÓL JÖN A LEGTÖBB KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓ AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRÕL MAGYARORSZÁGRA VILÁGGAZDASÁG. A NYARALÓHAJÓZÁS BEINDÍTÁSÁT TERVEZI A KORMÁNY A FELSÕ-TISZÁN, A TISZA-TÓ FELETTI RÉGIÓ TURIZMUSÁNAK FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. BRIT NAGYKÖVET: A MAGYAROKNAK NEM KELL A BREXIT MIATT ELHAGYNIUK NAGY-BRITANNIÁT. KÖZÖS RAKÉTAVÉDELMI HADGYAKORLATOT TART DÉL-KOREA, JAPÁN ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉS MIATT. AZ EU OBSERVER ÖSSZEFOGLALÓJA SZERINT A PRÁGAI ÉS BUDAPESTI VEZETÉS MÁRIS AZT TERVEZI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ HASONLÓAN JERUZSÁLEMBE TEGYE ÁT A NAGYKÖVETSÉGÉT. AZ ARAB LIGA KÖVETELI, WASHINGTON VONJA VISSZA JERUZSÁLEM IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT, DE EGYELÕRE NEM TESZ ELLENLÉPÉSEKET. NETANJAHU: SOKAK VÉLEMÉNYÉVEL SZEMBEN ÉPPEN HOGY LEHETÕVÉ TESZI A KÖZEL-KELETI BÉKÉT AZ AMERIKAI ELNÖK MÚLT HETI DÖNTÉSE JERUZSÁLEMMEL KAPCSOLATBAN. A PALESZTINOKNAK TEENDÕ BÁTOR GESZTUSOKRA SZÓLÍTOTTA FEL EMMANUEL MACRON BENJÁMIN NETANJAHUT, AKIVEL PÁRIZSBAN TÁRGYALT. NEM INDÍT ÉS NEM IS FOGAD JÁRATOKAT A NAGY-BRITANNIÁT SÚJTÓ HAVAZÁS MIATT A LEGNAGYOBB LONDONI REPTÉR ÉS A BIRMINGHAMI LÉGIKIKÖTÕ SEM. TÍZEZREK VONULTAK AZ UTCÁRA TEL-AVIV BELVÁROSÁBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ FELSZÁMOLÁSÁT ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖK TÁVOZÁSÁT KÖVETELVE. LAKÓHÁZNAK ÜTKÖZÖTT EGY KISREPÜLÕGÉP SAN DIEGÓBAN, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGHALT, ÉS KETTEN MEGSÉRÜLTEK. TÖBB EZREN TÜNTETTEK VASÁRNAP ESTE A BUKARESTI VICTORIEI TÉREN AZ IGAZSÁGÜGYI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN. KAVICSZÁTONYRA FUTOTT EGY ANGOL KOMP CALAIS FRANCIA KIKÖTÕVÁROSNÁL; A FEDÉLZETÉN LÉVÕ 313 UTASNAK NEM ESETT BAJA. KIZÁRJÁK A LEGFONTOSABB VENEZUELAI ELLENZÉKI ERÕKET A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSRÓL AZ ÁLLAMFÕ BEJELENTÉSE SZERINT. A VÖRÖSISZAPPERBEN HÉTFÕN REGGEL KEZDÕDIK A MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁS, AZ ÜGYET A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK TÁRGYALJA A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉKEN. AZ ÜGYBEN A MÁSODFOKON ELJÁRÓ GYÕRI ÍTÉLÕTÁBLA AZ IDÉN HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELSÕFOKÚ,A PER ÖSSZES VÁDLOTTJÁT MINDEN VÁDPONT ALÓL FELMENTÕ ÍTÉLETÉT. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL ÉS AZ ÚT MENTI ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A KECSKEMÉT ÉS SZENTKIRÁLY KÖZÖTTI ÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. A KÕBÁNYAI RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI RENDÕRNEK ADTA KI MAGÁT, MAJD 850 EURÓT VETT EL EGY KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRTÓL. 47 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. JOGERÕSEN 1 ÉV 10 HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A SIÓFOKI JÁRÁSBÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI EGY ÉLETTÁRSI-ELSZÁMOLÁSI VITA KÖZBEN ARRÉBB TASZÍTOTT KÉT JÁRÕRT.