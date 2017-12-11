2017. december 11.,
hétfő, Árpád napja

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ÉLŐ: Interpellációk az Országgyűlésben

Hír TV

2017. december 11., hétfő 11:10, frissítve: hétfő 11:26

A Hír TV élőben kapcsolta a parlamentet, ahol a képviselők interpellálják a kormányt.
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