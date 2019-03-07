ÉLŐ: Gulyás Gergely kormányinfója

HIDVÉGHI BALÁZS: A MIGRÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM ÉS A KERESZTÉNY ÉRTÉKEK VÉDELME A FIDESZ SZÁMÁRA FONTOSABB, MINT A PÁRTFEGYELEM.
GULYÁS GERGELY: A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV NÉGY PONTJA LÉP HATÁLYBA JÚLIUS 1-JÉN.
A BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS, A CSOK KITERJESZTÉSE, A HITELELENGEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS ÉS A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSA KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER.
ORBÁN VIKTOR KINEVEZTE A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS ELNÖKÉT ÉS TAGJAIT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: JÁRMÛIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ ÜZEMET ÉPÍT A FRANCIA GMD-CSOPORT DOROGON 14,5 MILLIÁRD FORINT BERUHÁZÁSSAL.
BAKONDI GYÖRGY: NÖVEKEDNI FOG A MIGRÁCIÓS MOZGÁS A MELEG MIATT A BALKÁNI ÚTVONALAKON M1.
HIDVÉGHI BALÁZS: A NÉPPÁRT ÉS A FIDESZ VITÁJA A BEVÁNDORLÁSRÓL SZÓL, AMELYBEN A FIDESZ NEM ENGED.
MIRKÓCZKI ÁDÁM JOBBIKOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ LETT AZ ELLENZÉK KÖZÖS POLGÁRMESTER-JELÖLTJE EGERBEN.
PÉNTEKIG VÁRJA AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK A SAJTÓTERMÉKEK HIRDETÉSI ÁRJEGYZÉKEIT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓAN.
A MAVIRNAK ÚJRA KELL ÍRNIA HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TERVÉT, MERT A SOK MÓDOSÍTANDÓ RÉSZ MIATT VISSZADOBTA AZ ENERGIAHIVATAL VILÁGGAZDASÁG.
HÁROM ÉVEN BELÜL MEGDUPLÁZNÁ TERMELÉSÉT A MAGYAR BUSZGYÁRTÁS VILÁGGAZDASÁG.
KSH: 4,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS JANUÁRBAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST.
TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT MIATT ELSÕ FOKON 15 M FT-OS BÍRSÁGOT SZABOTT KI A FÕVÁROSI KORMÁNYHIVATAL A WIZZ AIR LÉGITÁRSASÁGRA.
HOLTNAK NYILVÁNÍTOTT MAGYAR NÕ IGÉNYELT ÚJ ÚTLEVELET HÁGÁBAN, EZÉRT A FÕÜGYÉSZSÉG KEZDEMÉNYEZTE A HOLTNAK NYILVÁNÍTÁS HATÁLYTALANÍTÁSÁT.
A NÕ AZ 1990-ES ÉVEK VÉGÉTÕL NEM ADOTT MAGÁRÓL ÉLETJELET EZÉRT ÉDESANYJA MÉG 2008-BAN KÉRTE GYERMEKE HOLTNAK NYILVÁNÍTÁSÁT.
MANFRED WEBER: A MENEKÜLTKÉRDÉS A 2019-ES VÁLASZTÁSI ÉV ELSÕ SZÁMÚ TÉMÁJA.
ORBÁN VIKTOR ÜDVÖZÖLTE EMMANUEL MACRON KEZDEMÉNYEZÉSÉT, HOGY KEZDJENEK TÁRGYALÁSOKAT AZ EURÓPAI UNIÓ REFORMJÁRÓL.
AZ EU-NAK A NAGY JELENTÕSÉGÛ ÜGYEKKEL KÉNE FOLGALKOZNIA, MINT A KÜLSÕ HATÁR VÉDELME MONDTA A NÉMET CDU ELNÖKE A PÁRT NAGYGYÛLÉSÉN.
A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁK ÉS A ZÖLDEK BÍRÁLTÁK, AZ AFD ÜDVÖZÖLTE A MAGYAR KORMÁNY POLITIKÁJÁT HAMVAZÓSZERDAI GYÛLÉSEIKEN.
A HUAWEI PERT INDÍTOTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELLEN, MERT WASHINGTON ALKOTMÁNYELLENESEN KORLÁTOZZA ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT - TUDATTA A VÁLLALAT CSÜTÖRTÖKÖN.
A CIA-NAK EZENTÚL NEM KELL JELENTÉST TENNIE AZ AMERIKAI DRÓNTÁMADÁSOK CIVIL ÁLDOZATAIRÓL.
NEM TUDOTT MEGÁLLAPODNI AZ ERDÉLYI MAGYAR KOALÍCIÓS LISTA ÁLLÍTÁSÁRÓL AZ EP-VÁLASZTÁSOKRA AZ MPP ÉS A RMDSZ.
AZ RMDSZ ELLENZI A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL ÉS KELEMEN HUNOR ELNÖK IS RÉSZT VESZ A NÉPPÁRT MÁRCIUS 20-I POLITIKAI GYÛLÉSÉN.
A HIVATALOK NEVE MEGVÁLTOZIK, DE A MACEDÓN HIMNUSZT NEM CSERÉLI LE SZKOPJE - KÖZÖLTE A MACEDÓN KORMÁNYSZÓVIVÕ.
SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: MOSZKVÁNAK JOGA VAN RAKÉTÁKAT TELEPÍTEN A VILÁG BÁRMELYIK RÉSZÉN, HA AZ USA IS EZT TESZI.
AMERIKAI BELBIZTONSÁGI MINISZTER: A DÉLI HATÁRON VÁLSÁG VAN, RENDKÍVÜLI A HELYZET.
TÖBB TUCAT EMBERT MENTETTEK KI AZ ÁRAMSZÜNET MIATT LEÁLLT ZUGSPITZE-SÍFELVONÓBÓL AZ OSZTRÁK-NÉMET HATÁRON.
TERRORISTÁK TÁMADTAK EGY SÍITA MILICISTÁKAT SZÁLLÍTÓ BUSZRA IRAKBAN, HAT UTAST MEGÖLTEK, HARMINCEGYET MEGSEBESÍTETTEK.
SVÁJCBAN ÚJ 1000 FRANKOS BANKJEGY KERÜL FORGALOMBA MÁRCIUS 13-ÁN.
MAGÁN-ÛRREPÜLÕTÉR ÉPÜL AZ OROSZORSZÁGI NYIZSNYIJ NOVGOROD MEGYÉBEN - KÖZÖLTE SZERDÁN AZ INTERFAX HÍRÜGYNÖKSÉG.
RIO DE JANEIRO EGYIK LEGRÉGIBB SZAMBAISKOLÁJA, A MANGUEIRA NYERTE A KARNEVÁLI VERSENYT.
ELHUNYT HÜTTL KÁLMÁN, A VÁROSMAJORI SZÍV- ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA EGYETEMI TANÁRA - KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ CSÜTÖRTÖK HAJNALBAN MAGLÓDON, A TÛZBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
A FEKETE SEREG VEZÉRÉNEK PERÚJÍTÁSI KÉRELMÉT MEGVIZSGÁLTA A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG ÉS ELUTASÍTÁSÁT JAVASOLTA A DEBRECENI ÍTÉLÕTÁBLÁNAK MAGYAR NEMZET.
VÁDAT EMELTEK EGY 60 ÉVES FÉRFI ELLEN, AKI 2017-BEN LESZÚRTA ÉLETTÁRSÁT A XV. KERÜLETBEN, MERT A NÕ EL AKARTA HAGYNI - KÖZÖLTE A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZ.
SAJÁT MAGÁT KÉSELTE MEG A SZERDÁN SEBESÜLTEN TALÁLT PÉCSI NÕ POLICE.HU.
KOÓS JÁNOS TEMETÉSE MÁRCIUS 20-ÁN, SZERDÁN LESZ A FARKASRÉTI TEMETÕBEN - TUDATTA A CSALÁD AZ MTI-VEL.
MEGHALT EGY HÉTÉVES FIÚ, AKIRE RÁESETT EGY MATRAC JÁNOSHALMÁN, SZERDÁN.
AZ ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY FOKOZOTT ELLENÕRZÉST RENDELT EL BARANYA, BÁCS-KISKUN, BÉKÉS ÉS CSONGRÁD MEGYÉKBEN.
NÉBIH: AZ EGÉSZ ORSZÁGRA KITERJESZTETTÉK A TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT.
ORFK: TAVALY TIZENHÁROM SZÁZALÉKKAL KEVESEBB BÛNCSELEKMÉNYT REGISZTRÁLTAK MINT 2017-BEN.