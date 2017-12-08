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Élő adásban rúgták ki Karácsonyt

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2017. december 8., péntek 10:11, frissítve: péntek 10:18

Élő adásban mondta fel a Párbeszéddel kötött szövetséget az Együtt válaszmányi elnöke.
Karácsony megszólalt, de nem derült ki, hogy közös miniszterelnök-jelölt-e

Magyar NemzetKarácsony megszólalt, de nem derült ki, hogy közös miniszterelnök-jelölt-e

Összefogás: Karácsony lehet a közös miniszterelnök-jelölt

Hír TVÖsszefogás: Karácsony lehet a közös miniszterelnök-jelölt

Szigetvári Viktor az ATV reggeli műsorában jelentette be, hogy véget ért az Együtt és a Párbeszéd választási szövetsége, miután Karácsony Gergely „lepaktált” az MSZP-vel.

Az Együtt választmányi elnöke szerint a Párbeszéd társelnöke azért keresett más megoldást, mert nem hitt abban, hogy a közös listájuk bejut a parlamentbe. Hozzátette: pártja hamarosan új miniszterelnök-jelöltet nevez meg.

Tegnap a Hírtv.hu tudta meg, hogy Karácsony Gergely a szocialista Molnár Gyulával egyeztetett, és ő lehet egy új baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje.

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