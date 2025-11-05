Keresés

Belföld

Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

2025. november 05., szerda 08:45 | Hír TV

Megérkezett a legújabb megrendelt valóság a Závecz Research műhelyéből! Igaz, a cikk végére kiderül, hogy mégis többen hisznek a Fidesz győzelmében, de ne akadjunk fenn ilyen apróságokon, addig senki nem olvassa. A józan ész szemüvegével vizsgáljuk ezt a káprázatos logikai bukfencet, amit a Tisza Párt narratívájának megerősítéséért követtek el.

  • Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

A politikai közvélemény-kutatás egy komoly tudomány kellene, hogy legyen. A valóság feltárásának eszköze. De a jelenlegi magyar ellenzéki oldalon úgy tűnik, ez a műfaj átalakult megrendelésre gyártott propagandává, amelynek egyetlen célja a saját tábor sulykolása és a valóság elhajlítása. A Závecz Research legújabb, Tisza Pártot fényező „kutatása” ennek a folyamatnak a csúcsteljesítménye.

Nevessünk együtt azon, hogyan próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant!

1. A bűvésztrükk: a megrendelő kérésére vezet a Tisza, de mégis a Fidesz (a valóság ugye ) az esélyesebb

Ez a cikk kedvenc része. A Závecz szerint a „biztos szavazóknál” 48-37-re vezet a Tisza. Hurrá, győzelem! De várjunk csak... pár bekezdéssel lejjebb kiderül: a választók 38 százaléka mégis a Fidesz győzelmét látja nagyobbnak, és csak 34 százalék hisz a Tiszában.

A józan ész itt áll meg egy pillanatra. Hogy is van ez? A párt vezet, de mégis mindenki (beleértve a bizonytalanokat is) a másik győzelmére számít? Ez a politikai nonszensz tökéletes példája. Olyan, mintha egy sportriporter azt mondaná: "A Fradi 3-0-ra vezet, de szerintem simán nyer az Újpest." Ez a kínos ellentmondás önmagában leleplezi, hogy a 48%-os adat egy propagandacélokat szolgáló, felpumpált szám, amit még maga a kutató sem mer komolyan venni, amikor a valós esélyekről kérdezik. Csak ezért fizetnek...

2. A „biztos szavazó” definíciójának varázslata

A 48%-os adatot a "biztos szavazók" körében mérték. De ki számít "biztos szavazónak" a Závecz szerint? Aki azt mondja a telefonba? Hány valódi személy mondott ilyet és kiket hívtak fel? A józan ész és az elmúlt 15 év tapasztalata azt mutatja, hogy a baloldali-liberális szavazók sokkal hangosabbak és magabiztosabbak a kutatásokban, mint a valóságban, míg a Fidesz-szavazók rejtőzködőbbek.

Ez a 48% nem a valóság, hanem a Tisza-buborék vágyálma. A valóságot az október 23-i Békemenet és a Tisza-tüntetés közötti nagyságrendi különbség mutatta meg, de azt a Závecz valamiért „elfelejti” belekalkulálni a modelljébe. Furcsa.

3. A Török Gábor-féle ködösítés: a bizonytalanok, akik nincsenek ís

 

A cikk Török Gábort is segítségül hívja, aki elmagyarázza, hogy a valódi tét a bizonytalanoknál van. Azt mondja, 10-ből 2 ember bizonytalan. Majd hozzáteszi, hogy a tapasztalat szerint 10-ből 7-en el sem mennek szavazni.

Álljunk meg! Ha 10-ből 7-en otthon maradnak, akkor a részvétel 30% lesz? Ez nyilvánvaló butaság. De a logikai trükk arra jó, hogy a Tisza számára kedvezőtlen adatokat (pl. a Fidesz győzelmi várakozása) megpróbálja relativizálni azzal, hogy "á, úgyis a bizonytalanok döntenek, akik még nincsenek is".

Ez a kétségbeesett próbálkozás arra, hogy a Tisza Párt számára kedvező narratívát (minden nyitott, mi erősek vagyunk) fenntartsák, miközben a saját adataik is az ellenkezőjét sugallják.

Konklúzió: A fizetett zenész esete

A Závecz és a hozzá hasonló kutatóintézetek (mint a Republikon) ma már nem a valóságot mérik. Ők azok a fizetett zenészek, akik azt a dalt játsszák, amit a megbízó (esetünkben a Tisza Pártot toló globalista hálózat) megrendel.

A cél nem a tájékoztatás, hanem a narratíva erőltetése: elhitetni a bizonytalanokkal, hogy a Tisza nyerésre áll, hátha ez átcsábít párat. Ez nem kutatás, ez politikai marketing – méghozzá a nevetségesebb fajtából. A józan ész alapján kezeljük is eszerint. Komolytalanok, komoly arccal...ennyi!

 Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében kedden.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

