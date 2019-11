Elnökválasztást tartanak Romániában

Elnököt választanak ma Romániában. Az újraválasztásért kampányoló Klaus Iohannis biztosan bejut a második fordulóba, de azt nem tudni, hogy mellette ki jut tovább. Az RMDSZ Kelemen Hunor pártelnököt indította, azzal a céllal, hogy a magyar párt elképzeléseit a román közvéleménnyel is megismertesse a kampány során. Az RMDSZ már megszokta, hogy minden román párt magyarellenes jelszavakkal kampányol, arra azonban nem számítottak, hogy ehhez Magyarországról is segítséget kapnak. A Momentum egy román rivális mellett kampányolt.

Helyi idő szerint vasárnap hét órakor nyitottak ki a szavazókörök Romániában. 19 millió román szavazópolgárt várnak az urnákhoz, akik közül több millióan külföldön élnek. Számukra 835 szavazóhelyiséget alakítottak ki a nagykövetségeken.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A választás egyértelmű esélyese a szász származására gyakran hivatkozó, de magát románnak valló Klaus Iohannis elnök, aki a Nemzeti Liberális Párt támogatásával kampányolt újraválasztásáért. Eredménye azonban az 50%-ot aligha haladhatja meg, így valószínűleg második fordulót kell tartani.

Mellette a nemrég megbuktatott Viorica Dancila szociáldemokrata pártelnök, a jobbközép Mentsétek meg Romániát Szövetséget vezető Dan Barna, illetve a balliberális pártok támogatta Mircea Diaconu színész juthat be a második fordulóba.

Az RMDSZ Kelemen Hunort indította, akinek reális esélye nincs a továbbjutásra. A kampányba azonban beszállt, hogy bemutassa a magyar párt programját, benne azt az autonómiatervezetet, amelyet minden román párt indulatosan elutasít.

"Nekünk minden egyes választáson ott kell lenni, és föl kell mutatni az erős közösséget. Másrészt meg az első fordulóban van a jó választás. De lehetséges egy jó programot vagy egy jó jelöltet választani magyar embereknek is, és román embereknek is. A második forduló előtt majd ráér eldönteni, hogy melyik a kisebbik rossz. Ezért én mindenkit arra kérek, és arra biztatok, hogy november 10-én jöjjön és szavazzon rám!"

- tette hozzá Kelemen Hunor, az RMDSZ elnökjelöltje.

Az RMDSZ már megszokta, hogy valamennyi román párt nacionalista és magyarellenes jelszavakkal kampányol, de hogy ehhez Magyarországról is segítséget kapnak, az számukra is meglepetés volt.

"én azt gondolom, hogy Európa is nagyot erősödne azzal, hogyha Dan Barnanak hívnák Románia elnökét"

- mondta Fekete-Győr András.

A Momentum elnöke Kolozsvárott a korrupciós ügybe keveredett Dan Barna mellett kampányolt. A Momentum vezetője arra hivatkozott, hogy a liberális pártnak „komoly kisebbségvédelmi programja” van. Erről azonban később, kiderült hogy nem igaz. Mindezt Fekete-Győr András annyival intézte el, hogy tévedett.

Gulyás Gergely román ügynöknek nevezte Fekete-Győrt. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta eddig a román ügynökök fedésben dolgoztak, még ha magyarok voltak is, de ez most egy új jelenség. Kijelentését a kormányinfón is megerősítette, egyúttal utalt arra, hogy a felvidéken egy másik momentumos, Donáth Anna is a magyar jelölt ellenfele mellett kampányolt.

"Magatartása alapján indokoltnak tartottam azt azt amit mondtam, illetve még egy másik képviselő asszonyra is ez igaz aki a momentum színeiben talán az európai parlamentben van jelen. Voltak a magyar politikának eddig konszenzusos területei az RMDSZ-t igazán nehéz a Fidesz fiókszervezetének tekinteni az hogy valaki egy egyébként súlyos korrupciós ügybe bonyolódott román elnökjelöltet támogat az RMDSZ elnökjelöltjével szemben az én megjegyzésemet maximálisan indokolttá teszi."

- jegyezte meg Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter.

Anyaországi és határon túli szervezetek egyaránt elítélik, hogy a Momentum politikusa román jelölt mellett kampányolt.

A Mi Hazánk elnökhelyettese szerint a Momentum az egykori SZDSZ-es mintát követi.

"azt hihette az ember, hogy az SZDSZ eltűnésével a magyar közéletből ezek a hazaárulással is felérő cselekedetek, illetve támogatások el fognak tűnni a közéletből, ez nem így történt"

- mondta Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese.

A Jobbik viszont nem nyilvánított véleményt a Momentum eljárásáról.

"Fekete-Győr Andrásnak meg a Momentumnak szíve joga azt támogatni, főleg egy romániai elnökválasztáson, akit akarnak, és hogyha ezzel kapcsolatban önöknek kérdésük van, akkor azt oda címezzék."

- válaszolta Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője.

Gyöngyösi Márton hozzá tette, csak annyira tartja magát illetékesnek, mint például a Nílus folyóra tervezett etiópiai gátépítések ügyében.

Hír TV