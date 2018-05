Elnézést kért Áder a választás miatt

LETETTÉK AZ ESKÜT A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELÕK, EZZEL MEGALAKULT AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS. A 199 FÕS PARLAMENTBEN A FIDESZ-KDNP 133, A JOBBIK 26, AZ MSZP-P 20, A DK 9, AZ LMP 8, AZ EGYÜTT 1 MANDÁTUMOT SZERZETT. AZ ÜLÉS ELEJÉN PATYI ANDRÁS ÉS PÁLFFY ILONA TARTOTTÁK MEG BESZÁMOLÓJUKAT A VÁLASZTÁSOKRÓL. PATYI ANDRÁS: FELÜL KELL VIZSGÁLNI A TÖBBES JELÖLT-AJÁNLÁS RENDSZERÉT. AZ NVB ELNÖKE A PARLAMENT ELÕTT KIJELENTETTE: TÖRVÉNYES A 2018-AS PARLAMENTI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE. ÁDER JÁNOS KIJELENTETTE: TÁMOGATNÁ EGY ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁT. ÁDER: AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS ÉS A LEENDÕ KORMÁNY LEGITIMÁCIÓJA VITÁN FELÜL ÁLL. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELNÉZÉST KÉRT A VÁLASZTÓKTÓL A VOKSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA MIATT. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ORBÁN VIKTORT JAVASOLTA MINISZTERELNÖKNEK. PÁLFFY ILONA SZERINT PONTOSÍTANI A LEVÉLSZAVAZÁS MENETÉT ÉS VÁLTOZTATNI KELL AZ ÁTJELENTKEZÉSI RENDSZEREN IS. A RENDÕRSÉG DÉLBEN MÁSODSZOR IS KISZORÍTOTTA A TÜNTETÕKET A FÕLÉPCSÕ ELÕL. A CIVILEK ESTE HATKOR MÉG EGY DEMONSTRÁCIÓT TARTANAK A KOSSUTH TÉREN. AZ MSZP-PÁRBESZÉD FRAKCIÓSZÖVETSÉG KÜLÖN TETTE LE SAJÁT ESKÜJÉT A MAGYAR EMBEREK SZOLGÁLATÁRA. KARÁCSONY GERGELY: KÜZDENI MEGYÜNK A PARLAMENTBE, NEM MELEGEDNI. JOBBIK: SUNYI MEGOLDÁS VOLT A KOSSUTH TÉR ÉLÕERÕS VÉDELME. AUGUSZTUS 12-ÉN TARTJÁK FELCSÚTON AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST. A MATEMATIKA ÍRÁSBELIKKEL FOLYTATÓDTAK MA AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK. EGÉSZSÉGI OKOKRA HIVATKOZVA BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT DUSAN VUJOVIC SZERB PÉNZÜGYMINISZTER. HORST SEEHOFER: NÉMETORSZÁG BIZTONSÁGOSABBÁ VÁLT 2017-BEN. KÉT EMBER MEGHALT HÉTFÕ ESTE, MIKOR KÉT VONAT ÖSSZEÜTKÖZÖTT A NÉMETORSZÁGI AICHACHNÁL. MA ESTE JELENTI BE AZ IRÁNI ATOMMEGÁLLAPODÁSRÓL HOZOTT DÖNTÉSÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA NIKOL PASINJÁNT AZ ÖRMÉNY PARLAMENT. ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK KÍNÁBAN EGY VOLT PÁRTVEZETÕT KORRUPCIÓ MIATT. HAVANNÁBA LÁTOGATOTT ANTÓNIO GUTERRES ENSZ-FÕTITKÁR. FELTEHETÕEN ISMÉT KÍNÁBAN TÁRGYALT KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TÖMEGSÍRT TALÁLTAK A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN A FELÚJÍTÁSON DOLGOZÓ MUNKÁSOK. HÁZI AMFETAMIN-LABORT SZÁMOLTAK FEL A ZALAI RENDÕRÖK, KÉT FÉRFI ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT. 19 KÖLYÖKKUTYÁT PRÓBÁLT KICSEMPÉSZNI MAGYARORSZÁGRÓL EGY OLASZ FÉRFI, ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ELLENE. TÖBB MINT 10 EZER DOBOZ ADÓZATLAN CIGARETTÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK ZALÁBAN EGY OSZTRÁK AUTÓBAN. EMELI 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA NÕ.