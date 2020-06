Elmondja a lány az igazságot a baloldali kamuvideó főszereplőjéről!

Sikeres volt a koronavírus-járvány elleni védekezés Magyarországon, sikeresebb, mint Nyugat-Európa számtalan államában - értékelt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A gazdasági intézkedésekkel 1,2 millió magyar munkavállaló munkahelyét sikerült megvédeni - mondta Gulyás Gergely. A mai nappal eltörlik a vásárlási idősávokat, a maszkhasználat szabályai maradnak - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabály a Magyar Közlönyben. Egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4079-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg. Ezzel 568 főre emelkedett az elhunytak száma, 2564-en pedig meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 947 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 199 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Már július elsején megkaphatják az egészségügyi dolgozók az 500 ezer forintos plusz juttatást - közölte az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó elmondta: a mintegy 160 ezer jogosult névsorát a munkáltatónak kell egyeztetnie. A koronavírus-járvány alatt a lakosság védelmében tízezer önkéntes tűzoltó mintegy 6600 alkalommal végzett fertőtlenítést, szállítást vagy nyújtott szociális segítséget - tájékoztatott a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Megrögzött hazudozó és sosem járt Németországban egészségügyi képzésre - ezt mondta a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában a baloldali kamuvideóban szereplő nő lánya. A most először megszólaló, de neve elhallgatását kérő asszony elmondta: édesanyja igazi neve Németh Gertrúd Aténé és mindössze általános iskolai bizonyítványa van. Nem államosítja a kormány a Lánchidat - nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Nemzetnek. Gulyás Gergely elmondta: a Lánchíd a fővároshoz tartozik, ezért a főpolgármesternek kell gondoskodnia a felújításáról. Méltatlan és kicsinyes vitát folytat a főváros a Lánchíd felújítása körül - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a szükséges források a fővárosnál többszörösen rendelkezésre állnak, Tarlós István jelentős tartalékkal adta át az önkormányzatot. Nagyon-nagyon rossz állapotban kezd lenni a Lánchíd, tehát nem tűr halasztást a felújítása - jelentette ki a Fidesz budapesti elnöke a Kossuth rádióban. A baloldali pártok vállvetve mosdatják a főpolgármestert, aki bünteti a fideszes vezetésű kerületeket, mivel ott vonja meg leginkább a fővárosi fenntartású utak felújítására szánt összeget - állítják a városrészek polgármesterei. Jó döntésnek bizonyult az érettségi megtartása a járványhelyzetben, hiszen végül egyetlen megbetegedést sem regisztráltak a vizsgázó diákok között - mondta a köznevelési államtitkár a Kossuth rádióban. Népszerű a munkahelyvédelmi bértámogatás, már több mint 170 ezer dolgozó után igényelték a munkáltatók - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Senkit nem érhet hátrány a közlekedési vizsgák tavaszi felfüggesztése miatt, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium módosítja a közlekedési képzéssel, vizsgáztatással összefüggő jogszabályi határidőket - közölte a tárca. A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett - nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Bíróság csütörtökön kihirdetett ítéletét követően. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió másfél hónapja képtelen dönteni az állami beruházásösztönzés felső határának eltörléséről - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Újra megélénkült a mozgás a déli határszakaszon, ennek következtében egyre nagyobb a nyomás a magyar határkerítésnél, ezért a járványügyi készültséget a határokon továbbra is fenn kell tartani - mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd elmondta: a migránsok már nemcsak terrorfenyegetettségi és közbiztonsági kockázatot jelentenek az országnak, illetve Európának, hanem nagyon erős járványügyi veszélyt is. Meg kell akadályozni, hogy a koronavírus-járvány miatt újabb migrációs hullámok induljanak Európa felé - mondta a külgazdasági és külügyminiszter máltai látogatásáról beszámolva. Szervezett bűnözői csoport tagjait fogták el francia rendőrök Párizsban és Marseille-ben, akik hamis, lopott vagy elhagyott uniós személyi okmányokkal látták el az embercsempészeket és az illegális bevándorlókat - közölte az az Europol. Világszerte 8 349 519 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 448 958, a gyógyultaké pedig 4 065 733a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Unió tagállamai további finanszírozást igényelhetnek a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz révén rendelkezésre álló 220 millió eurót kitevő forrásból az alapvető áruk, az orvoscsoportok és a koronavírussal fertőzött betegek szállításához. Izrael hagyjon fel az egyoldalú döntésekkel, és hagyja el a megszállt palesztin területeket - jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió külpolitikáért felelős főképviselője az Európai Parlament plenáris ülésén. Ukrajnában ismét rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírusos betegek száma, amely a járvány kitörése óta először haladta meg a 800-at. Aggasztónak nevezte Klaus Iohannis államfő, hogy Romániában ismét emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzések száma, és arra kérte polgártársait: fegyelmezetten tartsák be a még érvényben lévő egyszerű, de nagyon fontos óvintézkedéseket. Már nemcsak a legnagyobb határátkelőkön, hanem bármelyik átkelőn be lehet lépni Észak-Macedóniába, ám az átutazóknak öt órájuk van a tranzitra, az országba érkezőknek pedig negatív koronavírus-teszttel kell rendelkezniük. A koronavírus-világjárvány drámai következményei megkövetelik, hogy az Európai Unió vállaljon nagyobb felelősséget a globális ügyekben - mondta Angela Merkel német kancellár. Oroszország 85 régiója közül „egy kicsivel több mint tízben" még mindig nem csökkent jelentősen a Covid-19 terjedése - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos. Dánia június 27-től megnyitja a határait olyan európai országok állampolgárai előtt, ahol viszonylag alacsony a fertőzöttek száma. Tizenegy pontban - köztük szándékos emberölésért - vádat emeltek a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit a múlt héten az egyesült államokbeli Atlantában. Ellenlépéseket helyezett kilátásba Kína, miután Donald Trump amerikai elnök aláírt egy törvényt, amely a Kínában élő ujgur kisebbséggel kapcsolatos - derült ki a kínai külügyminisztérium közleményéből. Észak-Korea szemlátomást katonákat vezényelt néhány, korábban kiürített őrhelyre a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben - jelentette dél-koreai katonai forrásokra hivatkozva a Yonhap hírügynökség. Négy pakisztáni civil meghalt, többen megsebesültek, amikor indiai katonák a kasmíri határrégióban található falvakat vettek tűz alá - közölte a pakisztáni hadsereg. Irán bejelentette, hogy mégis Ukrajnába küldi elemzésre a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító feketedobozait, nem pedig a BEA francia légiforgalmi biztonsági hivatalhoz. Az iraki külügyminisztérium felszólította Ankarát, hogy azonnal vonja ki csapatait az arab ország északi térségéből, ahova a török hadsereg a héten vonult be. Embercsempész csoportot számolt fel a rendőrség - írja a police.hu. A Csongrádi Járásbíróság első fokon tíz hónap, két évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta azt a balotaszállási asszonyt, aki autója mögé kötötte, majd kilométereken át vonszolta kutyáját tavaly nyáron. Lezárták a 12-es főutat a 18-as kilométernél, Zebegény határában, mert a korábbi zivatarok miatt jelentős mennyiségű hordalék került a burkolatra - közölte az Útinform. Meghibásodott a biztosítóberendezés Gödöllő és Aszód között, ezért ideiglenes közlekedési rendet vezettek be a műszaki hiba elhárításáig - közölte a Mávinform. Változik a Volánbusz egyes távolsági járatainak menetrendje június 20-tól, első lépésben a Budapest-Szeged-Szabadka, a Budapest-Eger és Budapest-Nagykanizsa viszonylaton lépnek életbe járványügyi menetrendek. Enyhültek egyes járványügyi intézkedések a postákon: a maszk viselését továbbra is kérik, de már nem kell az ajtón kívül várakozni, mivel péntektől visszaáll a korábban megszokott ügyfélvárakozási rend. Életének 48. évében, súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya - közölte a Magyar Vízilabda Szövetség. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti Benedek Tibort. Bejelentette visszavonulását Szabó Gabriella háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és kilencszeres Európa-bajnok kajakos. A világbajnok Hollandia után Horvátország és Szerbia csapatát kapta csoportellenfélnek a magyar női kézilabda-válogatott a decemberi norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokság sorsolásán.