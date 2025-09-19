Keresés

Belföld

Elmenekült a Hír TV kérdései elől Balázs András + videó

2025. szeptember 19., péntek 19:00 | HírTV

Híradónk riportere, Némethi Botond pár kérdést tett fel Balázs Andrásnak, aki nem válaszolt, helyette vádaskodott.

  • Elmenekült a Hír TV kérdései elől Balázs András + videó

- Képviselő jelölt úr szép jó napot kívánok. Abban az ügyben szeretnék kérdéseket feltenni

- Sajnos propaganda médiának ... Sajnos propaganda médiának nem reagálok és hazugságokra nem válaszolok.

- El tudja mondani akkor, hogy mi történt a MOME-n? Miért szűnt meg ott a jogviszonya illetve mi volt ez az etikai eljárás?

- Sajnos propaganda médiának nem reagálok és hazugságokra nem válaszolok. Most engedjék meg hogy elkezdjék a kampánynyitónkat.

- De akkor mi volt ez az etikai eljárás?

- Sajnos propaganda médiának nem reagálok, viszont elkezdenénk a kampánynyitónkat.

 

