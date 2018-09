Elmaradt az iskolakezdésre várt közlekedési káosz Budapesten

Nem okozott a szokottnál nagyobb forgalmi dugókat a tanévkezdés a fővárosban. Budapesten több nyári felújítás is befejeződött a hétfői iskolakezdésre, egyedül a város déli bevezetőin és Csepelen alakultak ki jelentősebb torlódások a már korábban elkezdett útjavítások miatt. A 61-es villamos azonban egy szakaszon napokig nem jár, miután a szombat éjszaka lezúdult nagy mennyiségű eső kimosta a villamossínek alól a zúzottkő-ágyazatot. Ezen a szakaszon ugyan tavaly végeztek jelentős felújítást, ám a csapadék mennyiségét így sem bírta el a vízelvezető rendszer.

Nemcsak a tanévkezdés, hanem az eső miatt is tartani lehetett attól, hogy a megszokottnál többen ülnek autóba és ez elviselhetetlen dugókat fog okozni Budapesten. A Szent István körúton is újra korlátozások nélkül lehet közlekedni. Itt több sáv távhővezeték építése miatt szinte egész nyáron le volt zárva.

A Blaha Lujza téren pedig a legnagyobb változás, hogy újra járnak a villamosok. A pályát ugyanis karbantartás miatt nyáron hónapokra lezárták. 8 óra után szinte teljesen meg is szűntek a forgalmi dugók és a villamosokon sem volt tömeg.

A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai a forgalmi irodában látják a városi kamerák élő képeit és szinte azonnal képesek beavatkozni, ha rendkívüli eseményt tapasztalnak.

Az esős idő miatt számos koccanásos baleset történt a fővárosban, ami lassította a közlekedést. A csepeli bevezető utakon jelentős torlódás alakult ki a városhatáron kívül lévő terelések miatt” – mondta Nyesőné Vass Gabriella, a BKK munkatársa.

Néhány vonalon a BKK mentesítő buszokat is forgalomba állított. A Hűvösvölgyi úton is szükség volt pótlóbuszokra, ám nem baleset miatt. A villamospályát a szombat éjjel lezúdult özönvízszerű eső tette használhatatlanná.

Bár a BKV tavaly felújította azt a támfalat, amin most állok, a 61-es villamos mégsem jár, ugyanis a nagy mennyiségű csapadék alámosta a zúzottkő-ágyazatot. Itt olyan lyuk tátong rajta, hogy ember is átférne alatta. A BKV közleményében azt írta: megfelelő minőségben végezték el a munkát, ám most tartós megoldást kell keresni, mert ekkora mennyiségű esőt nem tud elvezetni.

Egy új vízelvezetőt fognak építeni, amivel azt ígérik, hogy néhány nap alatt végeznek. A 61-es villamos várhatóan a hét második felétől ismét teljes vonalon fog közlekedni.