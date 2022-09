Elmarad a válságkezelés Egerben

Megosztás itt:

Rendkívüli közgyűlést hívott össze Mirkóczki Ádám Eger polgármestere melynek csupán egy napirendi pontja volt. A városvezetés válságkezelő javaslatcsomagot állított össze, amelynek részeként bezárnák a legtöbbet fogyasztó városi intézmények épületeit.

Mirkóczki Ádám egy korábbi kijelentése szerint a csőd borítékolható, de ha be kell csődöljünk, akkor csődöljünk be a legjobban!

Többen szóvá tették azt is, hogy a polgármester javaslatai nem jelentenének spórolást, a színháznak például milliókat kellene visszafizetnie, ha bezárják. Mirkóczki Zita MSZP-s képviselő szerint hiba lenne bezárni a színházat, hiszen az most is bevételt termel.