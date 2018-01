Ellepték a poloskák a pszichiátriát, kórházba kerülnek a betegek

Ágyi poloskák a XVIII. kerületi pszichiátriai otthonban. A felvételeket az egyik dolgozó készítette a Hír TV számára. Nemcsak a betegeket, hanem saját magát is félti, ezért a nevét és arcát nem vállalta.

A dolgozók az éjszakai körjáratuk után azt mondják, hogy az arcukon, a kedves lakó, aki aludna szerencsétlen, az arcukon mászkálnak, a fülükben, az orrukban. Most hogy lehet úgy létezni, hogy lehet úgy pihenni, hogy egyébként is van egy sajátságos betegségük, és akkor nincs egy nyugodt éjszakájuk? – mondta a dolgozó.

Van olyan gondozott, aki kórházi kezelésre szorult a vérszívók miatt.

Volt olyan, aki bement a gyámhatósághoz és mutatta a karjait, van, aki azért van beutalva kórházba, mert tele van, a lába cukor beteg, nem gyógyul a csípésektől – tette hozzá az arcát és hangját nem vállaló munkás.

Már a dolgozók is hazaviszik a poloskákat. Ha nem fertőtlenítik gyorsan az épületet, nem lesz, aki ápolja a rászorulókat. A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény budapesti fiókja 150-200 pszichikai betegséggel küzdő embernek nyújt otthont. Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik, Rétvári Bence parlamenti államtitkár eddig nem találkozott a problémával.

– Ezt a kórház igazgatója tudja megmondani, hogy milyen intézkedéseket tettek, fennáll-e ilyen veszély vagy sem, az elmúlt hónapokban sok olyan felröppent hír volt, amiről kiderült, hogy nem valós, a kórház igazgatója tudja megmondani, hogy van-e ilyen probléma vagy nincs ilyen probléma. – De nem keresték önt ilyen problémával? – Most ön keresett ezzel a problémával.

A pestszentlőrinci önkormányzat is most értesült arról, hogy elszaporodtak a poloskák, ami közegészségügyi gondokat is felvethet.

Itt, a kerületben ez bizony elég gondot fog okozni, hogy találunk-e ilyen helyet, ahova ki lehet költöztetni, és ugye a dolgot nehezíti az is, hogy nem egyszerű hétköznapi emberekről van szó, hanem hát értelmi fogyatékos emberekről, akiknek a felügyelete, gondozása külön gondot is okoz, én most, hogy értesültem, ennek a dolognak igyekszem majd utánajárni, hogy erre milyen megoldást tud találni az önkormányzat – mondta Makai Tibor, a Jobbik kerületi önkormányzati képviselője.

Úgy tudjuk, már készült intézkedési terv, amely alapján szintenként fertőtlenítenék az épületet. A matracokat is ki kellene cserélni. Ám minderre az otthonnak nincs pénze, támogatást pedig csak Balog Zoltán minisztériumától – mint fenntartótól – remélhetnek.