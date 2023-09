Ellepi a gaz a budapesti városházát

Szabadon távozhat külföldre a megbuktatott gaboni elnök

Szabadon mozoghat a megpuccsolt gaboni elnök, akár külföldre is távozhat – jelentette be az országot jelenleg is irányító katonai vezetés. A tábornokok – az idős elnök gyenge egészségi állapota miatt – engedélyezték, hogy akár el is hagyhatja az országot a leváltott államfő.