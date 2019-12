Ellenzéki összefogás helyett bukás

Mártha Imrét nevezte ki január 1-től a Főtáv élére Karácsony Gergely – a főpolgármester ezt a közösségi oldalán jelentette be. Karácsony Gergely hozzátette: az új vezérigazgatónak fel kell készítenie a céget a klímabarát működésre, emellett fontos feladata lesz a társaság átvilágítása. A Magyar Hírlap rámutat: Mártha az elmúlt években többször is kritizálta az Orbán-kormányt. A lap arra is emlékeztet, hogy Mártha Imre december elseje óta a FKF Zrt. felügyelőbizottsági elnöke is, így már két munkahelye lesz. Két hónapos késés után januárban mégis felállhat a kispesti korrupciót vizsgáló bizottság. A baloldali pártok most abban nem értenek egyet, ki kezdeményezte a vizsgálatot. A helyi LMP szerint ők, mert szerintük nem lenne szerencsés, ha a polgármester maga ellen folytatna vizsgálatot. Az MSZP-s Gajda Péter szerint azonban ez nem igaz. Hiába kampányolt új önkormányzati lakások építésével és felújításával Újpest momentumos polgármestere, az erre nyert kétmilliárdos pályázatot is lesöprik az asztalról - mondta Ozsváth Kálmán, a Fidesz önkormányzati képviselője. A politikus szerint Déri Tibor nem csak új bérlakások megépítését akadályozza, hanem az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket is hátráltatja. Mintegy 5 százalékkal bővült a magyar gazdaság 2019-ben - jelentette ki az államháztartásért felelős államtitkár. Banai Péter Benő elmondta: 2010-hez képest 800 ezerrel többen dolgoznak ma a gazdaságban, jelentősen nőttek a bérek, és kedvező folyamatok mentek végbe a beruházások területén is. A legalább négygyerekes anyák január 1-jén életbe lépő szja-mentessége az átlagkeresetet alapul véve évi 500-600 ezer forintot hagy az érintett családoknál. Az Emmi tájékoztatása szerint eddig csaknem százezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását. A vidéknek és a városnak egy szerves egységet kell alkotnia a 21. században is - mondta az agrárminiszter a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Nagy István szerint ki kell küszöbölni azokat a hibákat, amelyeket az agráriumban vétettek a rendszerváltás előtt és ezt követően is. Magyarországnak szüksége van a fiatalok tudására és tehetségére, ezért a következő évben új lehetőségeket kínál számukra a kormány - hangsúlyozta Facebook-videójában az új kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: továbbra is ingyenes az első sikeres nyelvvizsga, a KRESZ tanfolyam és a vizsga, 2020-tól pedig jelentősen emelkednek a szakképzésben résztvevők ösztöndíjai, valamint elindul a külföldi nyelvtanulási program is. Petárdastopot kérnek szilveszterre az állatvédők az óévbúcsúztatáskor használt pirotechnikai eszközök erős hang- és fényhatásai miatt - közölte az Orpheus Állatvédő Egyesület. Ausztriában 1,7 millió olyan ember él, aki más országban született; ez az osztrák lakosságnak csaknem egyötöde – derül ki az Osztrák Integrációs Alap statisztikájából. A felmérés rámutat: a bevándorlók - az osztrákokkal szemben - a nagyvárosokat részesítik előnyben, ennek következménye, hogy tízből négy bécsi lakos migrációs hátterű, ez közel 700 ezer külföldit jelent az osztrák fővárosban. Az egész városra kiterjesztené a fegyverviselési tilalmat Bécs polgármestere. A politikus minden olyan eszköz birtoklását szankcionálná, amely alkalmas erőszakos cselekmények elkövetésére. Kikötési engedélyt kapott Olaszországtól a migránsokat szállító, Alan Kurdi nevű német hajó. Az olasz kormány megváltoztatja a Matteo Salvini volt belügyminiszter irányításával elfogadott migrációs biztonsági csomagokat - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök év végi sajtótájékoztatóján. 33 bevándorlót szállított partra a spanyol partiőrség, az észak-afrikai spanyol enklávéba, Melilla kikötőjébe. Geert Wilders bevándorlás- és iszlámellenes holland parlamenti képviselő bejelentette, hogy ismét meghirdeti a Mohamed-karikatúraversenyt. Elfogadhatatlan Törökország döntése, hogy kész csapatokat küldeni Líbiába, mert egy ilyen lépés nem kívánt beavatkozást jelentene egy baráti ország belügyeibe - jelentette ki Agila Száleh Ísza, a kelet-líbiai Tobrukban működő parlament házelnöke. Robbanás történt egy katonai tisztavató parádén Jemenben - közölte a Twitteren a déli szakadárok biztonsági szervezete. Az al-Arabíja tévé úgy tudja, hogy rakétatalálat érte a helyszínt, és legalább hét ember meghalt. Tüntetők törtek be a dél-iraki Nasszírija városának közelében található olajmezőre, és arra kényszerítették a személyzetet, hogy kapcsolja le a vezérlőállomás áramellátását, ezzel határozatlan időre leállítva a kitermelést. Egy álarcos támadó megkéselt öt embert New York államban egy rabbi otthonában, majd elmenekült - adta hírül egy zsidó szervezet. Egy volt diplomatát, politológiaprofesszort nevezett ki kormányfőnek Abdel-Madzsid Tebbun algériai elnök. Az elmúlt egy hétben Szabri Budadum korábbi külügyminiszter volt az ügyvezető kormányfő. Lavina miatt életét vesztette két német gyerek és egy nő Olaszország északi részén, de nem kizárt, hogy további áldozatok is vannak a hó alatt - adta hírül az olasz rendőrség. Lezuhant egy kisrepülőgép röviddel felszállás után Louisiana államban, öten meghaltak - közölte Tony Molinaro, az amerikai repülésügyi hatóság szóvivője. Legkevesebb 18-an meghaltak és 6-an megsérültek az északkelet-egyiptomi Port Szaíd kikötővárosban, amikor egy busz és egy teherautó összeütközött. Halálos autóbaleset történt Földeák és a Hódmezővásárhelyhez tartozó Szikáncs között - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Hamis román iratokkal akart Debrecenből Londonba repülni három férfi. A két albán és egy ukrán férfi ellen közokirat-hamisítás gyanúja miatt indult eljárás. Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos tűzijátékok miatt, mivel az erőteljes hang- és fényhatások állatok sokaságát rémítik meg. A címvédő Ferencváros hosszabbításban nyerte meg a 11 gólos találkozót a vendég Újpest ellen a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A DVTK Jegesmedvék és a MAC Újbuda is vereséget szenvedett a szlovák jégkorongliga alapszakaszában. A bajnoki címvédő Falco KC Szombathely házigazdaként 101:69-re legyőzte a Pécs csapatát a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.