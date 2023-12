Folytatódnak az ellenzéki belharcok Zuglóban + videó

Megosztás itt:

Ha körbe nézünk itt, akkor azt látjuk, hogy Zugló is rossz kezekben van – mondta Gelencsér Ferenc. A Momentum elnöke nemrégiben jelezte: szembe mennek a szocialista polgármesterrel – így most már a DK-val is – és Rózsa András személyében saját jelöltet indítanak a kerületben.

Azért az elmúlt hetek momentumos ámokfutása, ha az ember végig gondolja, hogy ez kinek az érdekében, kinek a szempontjából értelmezhető, ez csakis a Fidesz szempontjából

– fejtette ki Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere, aki azzal támadta a Momentum jelöltjét, hogy alpolgármesterként többször képtelen volt elvégezni feladatát.

Most létrejött egy olyan megállapodás, amivel az önkormányzati választáson végleg megszabadulhatunk a múlt árnyaitól – ezt már Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő hangoztatta.

Horváth Csabának Hadházy Ákos támadására is volt válasza, mivel a botránypolitikus azt írta: véget kell vetni a korrupciós nagykoalíció hatalmának.

Nekünk zuglóiaknak fontosabb lenne, hogy végre a képviselő úr másfél év után olyan ügyekért emelje fel a hangját adott esetben a parlamentben – ahova ő azt mondta, hogy nem szeretne bejárni –, ahol számunkra fontos kérdésekről döntenek

– hangsúlyozta Zugló polgármester.

Annak ellenére, hogy Zuglóban hétről hétre terebélyesedik az ellenzéki belharc, a Momentum folyamatosan azt hangoztatja, hogy baloldali megállapodásra van szükség.

Az LMP még nem tudja, hogy támogatja-e Horváth Csabát, a párt frakcióvezető-helyettese szerint azonban a Momentum már a szétesés jeleit mutatja.

Az MSZP és a DK már megállapodott arról, hogy támogatják Horváth Csaba újrázását Zuglóban. A két ellenzéki párt közötti szerződés ugyanis többek között tartalmazza a két párthoz tartozó, jelenleg hivatalban lévő polgármesterek újbóli indítását az egész országban.

Emellett a jelenleg nem ellenzéki irányítású fővárosi kerületeket és vidéki településeket érintve is döntöttek polgármesterjelöltek támogatásáról. A Momentum Mozgalommal, illetve az ellenzéki oldal más pártjaival még folynak tárgyalások – mind erről Karácsony Gergely számolt be, amikor kommentálta a Gyurcsány-párt elhatározását, hogy őt támogatják főpolgármester-jelöltként.