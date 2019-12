Ellenzéi botrányoktól volt hangos 2019

Hiba lenne Karácsony Gergelyre építeni a 2022-es kampányt is - mondta Medgyessy Péter az ATV az Egyenes beszéd című műsorában. A volt szocialista miniszterelnök szerint 2022-ben is össze kell fognia az ellenzéknek, amelybe a Jobbikot is be kell vonnia. Medgyessy Péter szerint az összefogásnak értelmet is kell adni, alternatívát kell nyújtania a jelenleg kormányképtelen ellenzéknek. Szerinte az ellenzéki politikusok között nem tolonganak azok, akik alkalmasak lennének arra, hogy az országot vezessék. Külön jelöltet állít az angyalföldi MSZP és a Momentum a márciusi időközi önkormányzati választásra, mivel a két párt képtelen volt megegyezni a közös induló személyéről - írja a Magyar Nemzet. Várakozáson felüli eredményt ért el idén a családvédelmi akcióterv, fél év alatt mintegy 100 ezer igénylés érkezett különböző támogatási formákra. Januártól a legalább négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét és a nagyszülői gyedet is bevezeti a kormány. A kormány nyolc sarokpontban határozza meg az egészségügy átalakítását – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Magyarország kormánya kiemelt célnak tekinti az egészségügyi ágazat fejlesztését és az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését. Bruttó félmillió forintos juttatást kapnak a fegyveres testületek hivatásos állomány tagjai - jelentette be belügyminiszter. Pintér Sándor közölte: a kormány célja, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismerje a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta: amit a fegyveres és rendvédelmi szervek dolgozói tesznek Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében, az mindennek az alapja, a békét és a biztonságot jelenti. Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a vasúttársaság így újabb 21 motorvonatot rendelhet 106 milliárd forint állami forrásból. A magyar gazdaság az elmúlt években jól teljesített, az eredményes gazdaságpolitikai döntések alapját számos esetben a kamara fogalmazta meg, széles vállalkozói igény alapján - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben, a teljes kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot - közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. 60-70 ezerről 150 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, de még további 150 ezer megváltozott munkaképességű embernek szeretnék biztosítani a lehetőséget, hogy beléphessen a munkaerőpiacra – mondta Fülöp Attila.. Az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta: a kormány célja, hogy Magyarország követendő példát tudjon adni az Európai Unió más tagországai számára. 98,5 százalékos a belföldi gáztározók töltöttsége, külföldről a kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően érkezik a földgáz Magyarországra – közölte Kaderják Péter államtitkár. Folyamatban van a 2021-ben Budapesten megnyíló „Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás szervezése - közölte Kovács Zoltán, a rendezvényért felelős kormánybiztos. Bár jelentősen csökkent az EU-ba – és hazánk területére – lépő illegális bevándorlók száma a migrációs válság óta, az év végén mindössze néhány hét leforgása alatt több mint négyezer határsértőt tartóztattak fel a hatóságok - írja a Magyar Nemzet. Benjámin Netanjahu eddigi pártelnök és az izraeli átmeneti kormány miniszterelnöke elsöprő győzelmet aratott kihívója, Gideon Szaár fölött a kormányzó jobboldali Likud párt előválasztásán - jelentette a helyi média. Elfogadta a montenegrói parlament a vitatott egyházügyi törvényt, azt követően, hogy az ellenzéki képviselők verekedést kezdeményeztek, és a rendőrségnek kellett őket elvezetni. Angela Merkel német kancellár megpróbálja megmenteni az Európai Unió és Törökország menekültügyi megállapodását, ezért azt tervezi, hogy a következő hetekben Ankarába utazik tárgyalni Recep Tayyip Erdogan török elnökkel - írja a német sajtó. A török rendőrség őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban. Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy 24 éves dzsihadistát, aki áprilisban tért vissza Bosznia-Hercegovinába, korábban pedig Szíriában harcolt az Iszlám Állam nevű terrorszervezet soraiban. Újabb 14 katonát és rendőrt öltek meg dzsihadisták Nigerben - közölték a hatóságok. Barhám Száleh iraki elnök nem volt hajlandó kormányfőnek jelölni az Irán támogatta parlamenti tömörülés emberét, helyette inkább felajánlotta lemondását. Az ENSZ főtitkára ismételten kifogásolta, hogy az Egyesült Államok késlekedve ad vízumot több állam - köztük Oroszország - tisztségviselőinek, ami hátráltatja munkavégzésük megkezdését a New York-i székhelyű világszervezetben. Az orosz hadseregben hadrendbe állították a hiperszonikus, irányítható szárnyas siklóblokkal felszerelt Avangard rakétarendszert - közölte Szergej Sojgu védelmi miniszter. A tokiói kormány határozata szerint Japán hadihajót és repülőgépeket vezényel a Közel-Keletre a japán kereskedelmi hajók védelmére. Japán kormánya legalább egy évvel elhalasztotta a megolvadt fűtőelemek eltávolítását a fukusimai atomerőmű két reaktorából. Chile elnöke szerint feltehetően gyújtogatás okozta a valparaísói tűzvészt, amelyben mintegy 250 ház égett le. Mérsékelt erősségű földrengés rázta meg Irán déli részét, a busehri atomerőmű környékét. Legalább 28 halálos áldozata van a Phanfone nevű tájfunnak a Fülöp-szigeteken, és 12 embert eltűntként tartanak nyilván - közölte az ország katasztrófavédelmi hivatala. Visszazuhant felszállás közben egy repülőgép 98 emberrel a fedélzetén Kazahsztánban. A szerencsétlenségnek legalább 15 halálos áldozata és 66 sérültje van, a sérültek közül 50-nek az állapota nagyon súlyos. Halálra gázolt a vonat egy embert Piliscsabánál - újraindult a vonatközlekedés Piliscsaba és Leányvár között. Halálos baleset történt a 7-es főúton, Polgárdi külterületén - egy személygépjármű elütött egy kerékpárját toló férfit, aki a helyszínen életét veszítette. Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos tűzijátékok miatt, mivel az erőteljes hang- és fényhatások állatok sokaságát rémítik meg. Lemondott posztjáról Herczeg András, a Debrecen labdarúgócsapatának vezetőedzője. A következő idénytől a norvég Tor Odvar Moen helyett honfitársa és jelenlegi segítője, Bent Dahl lesz az EHF Kupa-győztes Siófok KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője. Rendkívül szoros a verseny a 75. Sydney-Hobart vitorlásversenyen, amelyen az élmezőnyt alkotó öt szupermaxit mindössze 11 tengeri mérföld választja el egymástól – a versenyző magyar hajó, a Stay Calm Hungary a 21. helyen halad.