Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó

Zavaros kijelentéseket tett a Medián ügyvezető igazgatója az ATV műsorában. Hann Endre a legfrissebb közvélemény-kutatások adatainak ismertetése közben először még kormánypárti előnyről beszélt, de aztán gyorsan igyekezett korrigálni magát azzal, hogy valójában a Tisza Párt vezet.
A Pazirik oldal munkatársai látványos 3D rekonstrukcióval keltették életre a Tatai vár középkori és reneszánsz korszakát. A digitális modellezésnek köszönhetően nemcsak a falak, bástyák és belső terek elevenednek meg, hanem az egész környezet is. Pont úgy, ahogy a vár a tó partján állt fénykorában.
Molnár Attila 44.55 másodperces parádés országos csúccsal bejutott az elődöntőbe, Enyingi Patriknak viszont nem sikerült a továbbjutás a férfi 400 méter előfutamából vasárnap, a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság második versenynapján.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről – így érvelt egy pártrendezvényen Tarr Zoltán amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban.
A Tisza Párt múlt heti kötcsei rendezvényén a párt aktivistái szorosan körbevették, verbálisan folyamatosan inzultálták, akasztással fenyegették az M1 stábját, ami jelentősen akadályozta az újságírókat munkájuk elvégzésében - mondta a közmédiát tudósító riporter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Egyebek között a Tisza-adó várható következményeiről, a progresszív-liberális társadalompolitika válságának szomorú következményeiről, valamint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szerdai háborúpárti beszédéről is kifejtette véleményét Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjaihoz írt levelében.