Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó

A szemünk előtt elevenedhet meg, milyen volt fénykorában a Tatai vár + videó

A Pazirik oldal munkatársai látványos 3D rekonstrukcióval keltették életre a Tatai vár középkori és reneszánsz korszakát. A digitális modellezésnek köszönhetően nemcsak a falak, bástyák és belső terek elevenednek meg, hanem az egész környezet is. Pont úgy, ahogy a vár a tó partján állt fénykorában.