Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 14. Vasárnap Szeréna, Roxána napja
Jelenleg a TV-ben:

Bakaruhában

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 12:46 | HírTV
ellentmondás Hann Endre Fidesz közvélemény-kutatás Tisza Párt

Zavaros kijelentéseket tett a Medián ügyvezető igazgatója az ATV műsorában. Hann Endre a legfrissebb közvélemény-kutatások adatainak ismertetése közben először még kormánypárti előnyről beszélt, de aztán gyorsan igyekezett korrigálni magát azzal, hogy valójában a Tisza Párt vezet.

  • Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó

További híreink

Kapu Tibor őszintén beszélt érdekes gyerekkoráról

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Mától változik az ALDI nyitvatartása, ez minden váráslóra hatással lesz!

Détári elárulta, mi a különbség közte és Szoboszlai között

Gyászol Dzsudzsák Balázs

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Kínosan magyarázkodott a megalázott Puskás Akadémia edzője a vereség után

Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon

További híreink

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból
2
Emberölés történt Nógrád vármegyében
3
Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon
4
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
5
A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend
6
Másodosztályból verték meg a Puskás Akadémiát
7
A meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték Lázár Jánosnak + videó
8
Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó
9
A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó
10
Civil kör – Orbán Viktor felakasztásáról verselt Krúbi a péntek esti koncertjén + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Újabb tiszás öngól + videó

Újabb tiszás öngól + videó

 Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről – így érvelt egy pártrendezvényen Tarr Zoltán amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban.
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Egyebek között a Tisza-adó várható következményeiről, a progresszív-liberális társadalompolitika válságának szomorú következményeiről, valamint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szerdai háborúpárti beszédéről is kifejtette véleményét Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjaihoz írt levelében.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!