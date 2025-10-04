Ellenpont: Magyar Péter arra célzott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni + videó

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A Tisza Párt legmagasabb szintjéről érkezett a beismerés: átvernék a szavazókat – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A blog kiszúrt egy tavalyi felvételt, amiben Magyar Péter még az uniós választás előtt volt, és meghívták a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorba. A beszélgetést Kóczián Péter moderálta, és szóba került a választási győzelemhez vezető stratégia, amelynek kapcsán az újságíró azt kezdte el ecsetelni, hogy a választók a nagyot ígérő pártokra szeretnek szavazni. Ezek után megkérdezte Magyartól, hogy hogyan lehetne ezen a választói magatartáson módosítani.

A pártelnök szerint ezt az attitűdöt „nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd úgy folytatta, hogy úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek.

Az Ellenpont rámutatott: Magyar Péter ezzel arra célzott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni. Szerintük szavaiból az is következik, hogy pártjával először hazugságok árán győznének, majd kormányon megvalósítanák a megszorításokra épülő programjukat.