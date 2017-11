Ellenkampányba kezdett az egyik Soros-alapítvány

Az interneten válaszol Soros György egyik alapítványa a kormánypropagandára. A legnagyobb videomegosztón fizetett reklámok jelentek meg, amelyek a kormány üzeneteit cáfolják. A Fidesz közben több ezer Soros Györgyről szóló könyvet rendelt. A kiadvány szerzője korábban több kétes hitelességű művet írt a többi közt földönkívüliekről, összeesküvés-elméletekről, de kézikönyvet adott ki a rák gyógyításáról is.

A multimilliárdos globális hálózata és az általunk ismert világ vége – ez az alcíme annak a Soros Györgyről szóló könyvnek, ami egy magyar származású író, Andreas von Rétyi tollából származik. A Fidesz ötezer darabot rendelt belőle. A Pesti Srácok nevű kormánypárti revolveroldal kiadójának fizettek összesen 13 millió forintot.

A szerző korábban írt könyvet az ufókról, az amerikai kormány és a földönkívüliek kapcsolatáról, és a Csillagkapu-összeesküvésről is.

A Fidesz szóvivője szerint a könyvből azért rendeltek, mert az feltárja a Soros-birodalom összefüggéseit, és a Fidesz azt szeretné, ha azt minél többen elolvasnák. „Elolvastuk, és mindaz ami ebben a kötetben van, az látszik, hogy a valóságban korábban is, a világ több pontján – vagy Magyarországon is – hogy valósult meg, Soros hogyan váltotta valóra azokat az elveket, amiket részben ő maga is leír a Nyílt Társadalomban. Ami a globális kormányok szövetségéről szól, az ellenőrzés ezzel a konkrét művel kapcsolatos” – mondta Halász János.

Az LMP szerint a sorosozás komolytalan, a kormány pedig bármire képes, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról. „Ha ezt a könyvet megrendelték, akkor a Nemere tanár úrnak még esetleg egy 30-40 könyvét is megrendelhették volna. Körülbelül ez az a színvonal. Megmutatja, hogy mennyire komoly ez az egész Soros-összeesküvés-történet. Itt semmilyen összeesküvés nincs” – mondta Ungár Péter, a párt elnökségi tagja.

Közben ellentámadásba lendült Soros György egyik alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítványok is. Hirdetésük a legnagyobb videomegosztó oldalon is látható reklámként. A szervezet szóvivője szerint a valóságot szeretnék minél több emberhez eljuttatni.

„Tájékoztatni akarjuk a magyar lakosságot arról, hogy mi is az igazság. Nemcsak azzal kapcsolatban, hogy Soros György mit gondol azokról a kérdésekről, amelyeket a kormányzat neki tulajdonított, hanem azokról a kérdésekről is, amelyekben tevékenykedik, amelyekben aktív. Illetve, nyilvánvalóan azt is szeretnénk elmondani, hogy mi történt az elmúlt harminc-egynéhány évben. Mi mindent tett meg Soros György ezért az országért” – fejtette ki Csontos Csaba.

A héten Soros György személyesen is megszólalt az ellene indított kormányzati propaganda-hadjáratról. A magyar származású milliárdos az általa támogatott civil szerveztek védelmére kelt, és további segítséget ígért a magyaroknak.