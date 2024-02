Elkotyogták: valóban Soros György öntött milliókat a magyar baloldalnak

Megosztás itt:

A lap rámutatott, úgy tűnik, végleg lebukott a magyar ellenzék, és kiderült, hogy valójában Soros György támogathatta a baloldal 2022-es választási kampányát. Néhány, az X közösségi médiafelületre feltöltött, s az Amerikában élő magyarok körében is terjedő videóban ugyanis éppen az Action for Democracy (A4D) nevű szervezet tagjai vallják be, hogy a hírhedt spekuláns támogatta leginkább a tevékenységüket.

Meglepő gyorsasággal terítették be az internetet azok a videók, amelyeket egy – minden bizonnyal Donald Trump támogatására létrehozott – X-oldalon tett közzé valaki. A MagaBabe elnevezésű profilon megjelentetett felvételeken az A4D vezetőségébe tartozó fekete öves Soros-emberek vallanak – egyebek mellett – arról is, hogy tényleg az amerikai spekuláns guríthatta a dollármilliókat Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmához, és a Karácsony Gergely főpolgármester előválasztási kampányára létrehozott 99 Mozgalomhoz.

Eddig három rejtélyes videót tettek közzé a szóban forgó X-oldalon, amikből rengeteg érdekes információt lehet megtudni Soros politikai manipulációiról, amelyek egyszerre zajlanak az amerikai politikai hadszíntéren és számos egyéb országban, például Braziliában, Törökországban, Lengyelországban, Szlovákiában és természetesen Magyarországon is.

Hatalmas botrányra lehet tehát számítani, hiszen akár még az amerikai politikát is megrengetheti mindaz, ami elhangzik a videókban.

Nem kevesebbről van ugyanis szó a felvételeken, mint arról, hogy Soros azzal párhuzamosan, hogy az Egyesült Államok belpolitikáját igyekszik befolyásolni, több országban is beavatkozott a választásokba a neki nem tetsző vezetők ellen.

Az X-re most kitett felvételeken megjelent legérdekesebb magyar vonatkozású információ, hogy valóban Soros György állhatott a magyar ellenzékhez becsatornázott dollármilliók mögött. Az egyik videón az A4D kuratóriumának elnöke Kati Marton, aki régi Soros bizalmas, arra a kérdésre, hogy

a híres Mr. Soros volt-e az A4D fő mecénása igennel válaszol, majd nevetve figyelmezteti beszélgetőpartnerét: „Ne is mondja ezt”.

Azt, hogy titkolni igyekeztek Soros György érintettségét, mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az A4D igazgatója, Korányi Dávid az egyik videóban éppen azzal kérkedik, hogy Amerikában az

„501 – (C) (4)” besorolás lehetővé teszi számukra annak elhallgatását, hogy kik is támogatták a tengerentúl bejegyzett ngo-t.

Egy másik Soros-közeli A4D kuratóriumi tag, Wesley Clark tábornok, egykori NATO-főparancsnok szintén elszólta magát az egyik felvételen. Clarkot megkérdezik, hogy sok olyan amerikai van-e, akik támogatják a magyarországi ellenzéket.

„Nincsenek olyan sokan, mint szeretném. Senki sem olyan, mint George”

– válaszolja erre Clark tábornok, elismerve, valóban Soros állhat főszponzorként a magyar baloldal mögött.

