2019. január 11.,
péntek, Ágota napja

Elkezdték utalni a nyugdíjakat

Hír TV

2019. január 11., péntek 19:36

Beindult a nyugdíjak utalása, de még mindig sokan nem kaptak pénzt. A Kincstárnál fellépő technikai okok miatt csak napközben indították el az utalást. Rendes körülmények között az öregségi nyugdíjnak és a nyugdíjszerű ellátásoknak már reggel az érintettek számlájára kellett volna érkezniük, ám ez nem történt meg. Egész nap egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg a postai kézbesítésről is, de a Magyar Posta azt közölte, hogy az eredeti időpont szerint jövő hét szerdán kezdik el kézbesíteni a nyugdíjakat.

 

 

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