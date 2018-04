Elkezdték átadni a pártoknak a választási jegyzőkönyveket

Ezt a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte. Pálffy Ilona azt mondta: rengeteg a munka a papírokkal, úgyhogy csak holnapra végeznek a scanneléssel. Arról is beszélt, hogy az utolsó pillanatban azért csökkent 170 ezerrel a szavazók száma, mert ezeket a voksokat az átjelentkezettek ugyan leadták, de a végleges részvételhez csak a most kezdődött feldolgozás után számolják hozzá – azt azonban nem tudja, hogy hogyan kerülhettek több szavazókörben is egy kamupárthoz a Jobbikra leadott listás szavazatok.

– Ezeket én nem tudom megmondani, minden esetre most, valamennyi, aki kérte, minden pártnak odaadjuk a honlapon lévő előzetes adatokat egy cédére átvéve, és bekértük valamennyi szavazókörből, ez 10000 szavazókör, bekértük a papír alapú jegyzőkönyveket, ezeket beszkenneltük, most még csak az egyénit, holnapra kész lesz a listás is. És a kettőt egymás mellé téve, rávesszük egy cédére és átadjuk – mondta Pálffy Ilona.