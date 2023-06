Elkezdte EP kampányát Donáth Anna

Megosztás itt:

Dobrev Klára után most Donáth Anna is elkezdett egyfajta országjárást aminek állomása ezen a hétvégén Zala vármegye volt. Az EP képviselő azért érkezett Tófejére, hogy a Zalakerámia Zrt. elbocsájtott munkatársaival beszélgessen. A látogatásra mi is kíváncsiak voltunk, de a szervezők nem engedtek be minket.

A sajtóban megjelent hírek szerint a Zalakerámia Zrt. azért szüntette be magyarországi gyártását és bocsátotta el dolgozói 90%-át május végén, mert a kiegészítő bányajáradék aránytalan terhet jelent a Lassellsberger-cégcsoportnak.

A kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettséget a Kormány 2023. február végén terjesztette ki az égetett agyag termékeket gyártó cégekre. A rendelet alapján a Zalakerámia Zrt-én kívül még 2 vállalkozás fizet jelenleg kiegészítő bányajáradék ebben a szegmensben. 2023. április 30-ig összesen 594 millió forintot fizettek ezek a cégek, közülük a Zalakerámia Zrt. a legtöbbet, 309 millió forintot.



Az osztrák tulajdonos 2005-ben vásárolta meg ezt a gyárat, és azóta érdemi beruházás itt nem valósult meg. Az, hogy őneki mi volt ezzel a célja, a mostani kormányintézkedést ürügyként használta-e fel, nem tudom, viszont az igaz, hogy már a tavalyi évben is volt egy hosszabb leállás, nemcsak felújítás, hanem hosszabb felállás, leállás után egy újraindítás, amikor az egyik üzemet a három termelőüzemből az egyik üzemet már megállította – mondta Horváth Zoltán, Tófej polgármestere.