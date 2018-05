Elkezdődött az idei érettségi

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 5.50-TÕL. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 KORRUPCIÓINFO MANDÁTUM NÉLKÜL? VENDÉG: HADHÁZY ÁKOS KORÁBBI TÁRSELNÖK, LMP 6.40 KORDONT BONT A JOBBIK VENDÉG: KEPLI LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 7.45 TÁMADNAK A KULLANCSOK VENDÉG: LAKOS ANDRÁS INFEKTOLÓGUS 8.30 A PERONON: HOMONNAY GERGELY SZERVEZÕ, "MI VAGYUNK A TÖBBSÉG" - TÜNTETÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT KEDDEN 10 ÓRAKOR ALAKUL MEG AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A SÁNDOR-PALOTÁBAN FELKÉRTE AZ ÚJ KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁRA ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕT. ORBÁN VIKTOR: AZ ÚJABB KÉTHARMADDAL A HÁROM HARMADOT AKAROM SZOLGÁLNI A KÖVETKEZÕ CIKLUSBAN. ELKEZDÕDTEK A PARLAMENT KEDDI ALAKULÓ ÜLÉSÉHEZ IDÕZÍTETT KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK. DK: VÁLASZTÁSI CSALÁST FEDEZETT AZ NVB, MERT A KÚRIA KIMONDTA, HOGY EGY KAMUPÁRTHOZ ÍRTÁK BE A DK LISTÁS SZAVAZATAIT ÚJPESTEN. ELISMERTE A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA, HOGY ADMINISZTRATÍV HIBÁK VOLTAK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSKOR. A JOBBIK A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍTÁSÁT JAVASOLJA A PARLAMENTNEK. MEGSZÜNTETI LMP-S TAGSÁGÁT SCHIFFER ANDRÁS. DÚRÓ DÓRA: BÁRMI TÖRTÉNIK, A JOBBIK A NÉPPÁRTI ÚTON MARAD. AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR EGYES HELYISÉGEIT TELJESEN LE KELLENE ZÁRNI AZ AZBESZT MIATT. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGÁKKAL FOLYTATÓDOTT MA AZ ÉRETTSÉGI VIZSGASOROZAT. LEVÉLBEN KÖSZÖNI MEG A VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTELT AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. LETETTE AZ ELNÖKI HIVATALI ESKÜT VLAGYIMIR PUTYIN HÉTFÕN MOSZKVÁBAN. PUTYIN: OROSZORSZÁGNAK ÁTTÖRÉSRE VAN SZÜKSÉG AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN. ISMÉT DMITRIJ MEDVEGYEVET JELÖLTE AZ OROSZ KORMÁNY ÉLÉRE VLAGYIMIR PUTYIN. A HORVÁT ÁLLAMFÕ ÚJ DEMOGRÁFIAI CSOMAGGAL KÉSZÜL A KORMÁNY ELÉ ÁLLNI, HOGY MEGOLDJA HORVÁTORSZÁG SÚLYOS NÉPESEDÉSI VÁLSÁGÁT PORTFOLIO.HU. KANNABISZT DOBOTT PIACRA A SVÁJCI LIDL, AMIKET ÁPRILIS ÓTA A DOHÁNYÁRUK MELLETT ÁRUSÍTANAK NÉPSZAVA. WASHINGTONBAN PRÓBÁLJA MEGGYÕZNI AZ AMERIKAI KORMÁNYZATOT AZ IRÁNI ATOMMEGÁLLAPODÁS FENNTARTÁSÁRÓL A BRIT KÜLÜGYMINISZTER. ELKÉSZÜLTEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MAJDANI JERUZSÁLEMI NAGYKÖVETSÉGÉNEK TERVEI. LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK KÉT LÉGICSAPÁSBAN, AMIT VÉLHETÕLEG AZ ARAB KOALÍCIÓ MÉRT A SÍITA LÁZADÓKRA A JEMENI FÕVÁROSBAN. 82 EMBER MEGSÉRÜLT EGY 5,1-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN IRÁN DÉLNYUGATI RÉSZÉN. HAWAII: A KILAUEA VULKÁN EDDIG MINTEGY 30 HÁZAT PUSZTÍTOTT EL ÉS CSAKNEM 2000 EMBERT KÉNYSZERÍTETT OTTHONA ELHAGYÁSÁRA. MEGERÕSZAKOLTAK ÉS MEGÉGETTEK EGY KISKORÚ LÁNYT INDIÁBAN, AZ ÁLDOZAT ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTBAN VAN. LEOPÁRD FALTA FÖL EGY VADÕR HÁROMÉVES KISFIÁT AZ UGANDAI QUEEN ELIZABETH NEMZETI PARKBAN. 214 EMBER KERÜLT KÓRHÁZBA KAMBODZSÁBAN, MERT SZENNYEZETT VIZET ITTAK. EGY NAGYSZABÁSÚ KOLERAELLENES OLTÁSI KAMPÁNY FOLYIK AFRIKÁBAN, A TERVEK SZERINT KÉTMILLIÓ EMBERT OLTANAK BE. HOSSZÚ KATINKA JÚNIUSBAN VISSZATÉR A VERSENYZÉSHEZ, ÉS A GLASGOW-I ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁGON IS INDULNI FOG. MEGKEZDÕDÖTT A KÉMIAI SZÚNYOGIRTÁS, AMELY EZEN A HÉTEN 70 EZER HEKTÁRT ÉRINT. ÚJABB FERTÕZÖTT VADDISZNÓT TALÁLTAK HEVES MEGYÉBEN, ÁPRILIS 21. ÓTA ÖSSZESEN ÖT TETEMNÉL MUTATTAK KI AFRIKAI SERTÉSPESTIST. KÁBÍTÓSZER OKOZTA EGY CSECSEMÕ HALÁLÁT, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE AZ ANYA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT. KISTEHERAUTÓ GÁZOLT EL EGY GYALOGOST A KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELÕHELYEN, MAJD EGY OTT PARKOLÓ AUTÓNAK ÜTKÖZÖTT A BUDAKALÁSZI HÉV-MEGÁLLÓNÁL. A BAJAI RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A 17 ÉVES HELYI FIÚT, AKI VÁROSSZERTE 8 SZEMÉLYAUTÓT RONGÁLT MEG. A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE MIATT KEDDEN LEZÁRJÁK A KOSSUTH TERET ÉS KÖRNYÉKÉT, AZ ÉRINTETT SZAKASZON VÁLTOZIK A VILLAMOS, ÉS A TROLIBUSZOK MENETRENDJE IS.