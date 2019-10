Elkezdődött a ThyssenKrupp gyárának építése Pécsett

Ez egy álomberuházás - jelentette ki Pécs polgármestere miután megtörtént az első jelképes kapavágás. Páva Zsolt hangsúlyozta: a világszínvonalat képviselő cég megjelenése nemcsak városnak, de az egész régiónak fontos.

Pécs nem csak önmagára tekint ebben az összefüggésben, hanem arról is szó van, hogy az ország egynegyede, a Dél-Dunántúl – amelynek a központja Pécs városa – igazából ebben a helyzetben van. Tehát hogyha Pécs sikeresen tud szerepelni ilyen a szempontból, a gazdasága sikeres tud lenni, akkor a régióra is ki tud ez hatni pozitívan és fordítva. Tehát nekünk ilyen értelemben van egy plusz missziónk, hogy a térségre is figyeljünk és ez a beruházás, őszintén gondolom, ezt a dolgot, ezt fajta regionális szerepet is tudja erősíteni

- mondta a pécsi polgármester, Páva Zsolt.

Az üzemben nagyhatékonyságú vezérműtengely - és elektromotor alkatrészeket állítanak majd elő. A gyár jövőre készül el és várhatóan a sorozatgyártás is beindul majd. A termelés azonban 2022-re fut fel majd teljesen. A gyártóegységgel mintegy kétszáz munkahely létesül.

A ThyssenKrupp hosszú távon számít Magyarországra. Ezen az új gyárban is a legmodernebb technológiát használjuk. A pécsi gyárban a legmodernebb motoralkatrészek készülnek. Nem csak hagyományos, hanem elektromos motorok is. Ez a gyár a jövőnek épül

- fogalmazott a ThyssenKrupp autóipari területének magyarországi ügyvezetője, Marc de Bastos Ecktein.

A második negyedéves gazdasági mutatók szerint Magyarországon a növekedés 5,2 százalékos. Az Európai Uniós átlag ennek mindössze a negyede – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Magyarországra az elmúlt időszakban olyan beruházások érkeztek, olyan magas technológiai szintű beruházások érkeztek, amiknek a termelékenysége is magas, és mi ezeket a beruházásokat magyar emberek magyar mérnökök, magyar közgazdászok úgy tudjuk működtetni, hogy a maximum kijön belőle. Emiatt aztán, amikor arról beszélünk, hogy Németország most már arról beszél, hogy a gazdaság kicsit hűl. Rövidített munkaidőt vezetnek be, addig Magyarországot ez nem érinti. Azért nem érinti, mert ezeket a beruházásokat működtetjük

- nyilatkozta az innovációs és technológiai miniszter.

A ThyssenKrupp 20 éve érkezett Magyarországra. Budapesten, Győrben, Debrecenben és Jászfényszarún mintegy 2000 embert foglalkoztatnak.

HírTV