Elkezdődött a szilveszteri készülődés

Nem mond le Karácsony Gergely a Párbeszéd társelnöki posztjáról, holott a korábban ezt ígérte - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, hogy Karácsony főpolgármester-jelöltté választása előtt azt nyilatkozta, ha az ellenzék közös jelöltje lesz, akkor nem fog párttisztséget viselni. Fideszes politikusok börtönbezárásáról beszélt a 2020-as választások előtt Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere egy fórumon azt fejtegette, hogy a kormánypárti politikusok előzetes letartóztatásával el lehetne érni, hogy a többi már megfélemlített képviselő együttműködőbb legyen az ellenzékkel. Javult a háztartások jövedelmi helyzete és nőtt a fogyasztás is tavaly. Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 2018-ban elérte az 1 millió 815 ezer forintot, 10,4 százalékkal volt magasabb, mint 2017-ben - írja a Világgazdaság a KSH adataira hivatkozva. Több száz tonna ismeretlen eredetű és veszélyes árut vont ki a forgalomból ebben az évben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kiemelt ügyek igazgatósága - írja a Magyar Nemzet. A kormány döntése értelmében szerdától emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni. A teljes magyar mozgóképszakma összehangolt tevékenységért felel a januártól működő Nemzeti Filmintézet, az új szervezet elkötelezett abban, hogy sikeres, színvonalas filmek készüljenek - mondta a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az LMP törvénymódosító javaslatot nyújt be a petárdázás és a pirotechnikai eszközök betiltásáért. Hazánk politikája nem változott: sem az illegális bevándorlást, sem pedig a betelepítéseket nem támogatja a magyar kormány - erősítette meg a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte: továbbra is biztosítottak a határvédelem feltételei. A főtanácsadó hozzátette: az Európai Unióban szeptember végéig csaknem 500 ezer menekültkérelmet nyújtottak be, amely több mint 8 százalékos növekedés az elmúlt évhez képest. A balkáni útvonalon a felével nőtt az Európába tartó illegális bevándorlók száma - mondta Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között. Ukrajna 127 embert adott át a szakadároknak, cserébe 76 ukrán fogoly nyerte vissza szabadságát. A szerb rendőrség épségben megtalálta azt a 12 éves kislányt, akit tíz nappal ezelőtt rabolt el egy pedofíliáért elítélt férfi - jelentették belgrádi hírportálok. Elkezdődött a német légiutas-kísérők független szakszervezetének háromnapos sztrájkja a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál. Budapesti járatot nem kellett törölni. Engedményeket ajánlott a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek, akiknek sztrájkja már több mint nyolcmillió euró veszteséget okozott. Harmincegy migránst mentett ki két sodródó csónakból a La Manche csatornán a francia parti őrség. Az Iszlám Állam terrorszervezet mintegy 100 feltételezett tagját, köztük több tucat külföldit vett őrizetbe a török rendőrség országszerte. António Guterres ENSZ-főtitkár újévi üzenetében kiemelte, hogy számára „a világ fiataljai a remény forrásai", és arra biztatta őket, hogy folytassák tüntetéseiket, gondolkodjanak nagyban, lépjék át a határokat és gyakoroljanak nyomást a döntéshozókra. Az orosz elnök tudatosan hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni – közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Vlagyimir Putyin orosz elnök köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek telefonbeszélgetésük alkalmával a hírszerzési csatornákon továbbított információért, amely terrorcselekmények megelőzésében segített - közölte a Kreml sajtószolgálata. A klímaváltozás elleni küzdelem erőfeszítéseit állítják idén a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába, természettudományokat oktató tanárok és diákok fogják megnyomni a híres kristálygömb gombját, és visszaszámolni az új évre. Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt egy texasi templomban - jelentette az amerikai Fox televízió. Elfogták a New York-i rendőrök azt az ámokfutót, aki egy Hanukát ünneplő zsidó társaságra rontott rá és késével megsebesített öt embert. Ki kell irtani az antiszemitizmus ördögi sorscsapását - reagált Donald Trump amerikai elnök a Twitteren a New York államban egy rabbi otthonában elkövetett késeléses merényletre. Légicsapásokban megölték az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet négy tagját Szomáliában - közölte az amerikai haderő afrikai parancsnoksága. Másfél év börtönre ítélt egy humoristát az iszlám vallás megsértése miatt a Hamász palesztin radikális iszlamista szervezet egyik katonai bírósága a Gázai övezetben. 88 embert vettek őrizetbe az utóbbi napokban Szaúd-Arábiában zaklatás, illetve mintegy százhúszat az illem- és öltözködési szabályok megsértése miatt. Figyelmeztette a Koreai Munkapárt főbb vezetőit Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hogy országa súlyos gazdasági helyzetben van, és azonnali intézkedéseket szorgalmazott a helyzet javítására. A németek több mint fele betiltaná a szilveszteri tűzijátékot - derült ki egy friss közvélemény kutatásból. A válaszadók környezetvédelmi és biztonsági okokra hivatkozva választották a tűzijáték megszüntetését. Bár már 270 ezren aláírták a felhívást a bozóttüzek övezte Sydney újévköszöntő tűzijátékának lemondására, az ausztrál nagyváros illetékesei közölték, hogy megtartják a látványos rendezvényt. 443 határsértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig a rendőrök - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Villanyoszlopnak ütközött egy autós a 8305-ös úton, Gecse közelében, egy ember életét vesztette. Január 31-ig érvényesek az idei autópálya-matricák, a 2020-ra szóló megyei és országos úthasználati jogosultságokat ugyanakkor már ebben a hónapban meg lehet váltani. Befejezte pályafutását Kassai Viktor futballbíró, aki 2008-ban olimpiai, 2011-ben pedig Bajnokok Ligája-döntőt vezetett. A jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott 31:26-ra legyőzte Ausztriát a győri edzőmérkőzésen. Elveszítette veretlenségét a Ferencváros a női kézilabda NB I-ben, mivel hazai pályán 28:27-re kikapott a címvédő Győrtől. Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.