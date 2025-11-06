Elkezdődött a késői szüret a soproni borvidéken + videó
2025. november 06., csütörtök 20:20
Hír TV
Kézzel szüretelnek a gazdák a Steigler dűlőben, alkezdődött a késői szüret a soproni borvidéken. A területen korábban már leszedték a zöld vertelinit, most pedig azokat a sorokat takarítják be, amelyeket tudatosan hagytak meg a késői érésre.
