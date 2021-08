Ma folytatódik a vasárnap elkezdődött harmadik oltási kampány

Ellentmondásba keveredett a Momentum elnöke saját magával. Fekete-Győr András még márciusban elszámoltatást ígért a jogosulatlanul uniós támogatáshoz jutó momentumos politikusoknak is, ezzel szemben Cseh Katalin céges ügyeivel kapcsolatban nem indítanak vizsgálatot. Elkezdődött a harmadik oltási kampány és a 60 év felettiek tájékoztató akciója. Öt százalék után újra 27 százalék az áfa az elviteles és a házhoz szállított ételek és italok esetében. Kovács Zoltán: Magyarországon a gyermeknevelés kizárólagos joga a szülőt illeti, ebben az ügyben senki másnak nincs keresnivalója – Kossuth rádió. Augusztustól tíz újabb egyetem csatlakozik a modellváltó intézményekhez – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Több mint 4,9 milliárd forinttal támogatja a Balatoni Bringakör fejlesztését az ITM. Több afganisztáni tartományban törölték a belföldi járatokat a kormányerők és a tálib lázadók között zajló kiélezett harcok miatt. Törökország bekérette az ankarai görög nagykövetet, mert megöltek egy török állampolgárt a két ország határán. Két vadász aknára lépett és felrobbant a közép-boszniai Zavidovici közelében. A koronavírus-fertőzöttek száma 198,2 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Szlovákiában útjára indították vasárnap azt a lottójátékot, amely az oltási hajlandóság növelését hivatott szolgálni a parlament júliusi jóváhagyásával. A gyülekezési tilalom ellenére több ezren tiltakoztak vasárnap Berlinben a német kormány koronavírus-járvány lassítására hozott korlátozó intézkedései ellen, a résztvevők összecsaptak a rendőrséggel, amely többszáz tüntetőt vett őrizetbe. Közel hatezer alkalommal követtek el szexuális erőszakot migránsok Németországban 2020-ban – erről számolt be a német Bild című napilap. Jordánia biztonsági megfontolásokból ismét lezárta legnagyobb határátkelőjét Szíriával. Naftali Bennett izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy cáfolata ellenére Irán hajtotta végre csütörtökön a két emberéletet követelő támadást az izraeli működtetésű teherhajó ellen Omán térségében. Haszan Róháni távozó iráni elnök elismerte nyilvánosan is, hogy kormánya az ő nyolc évig tartó hivatali idejében időnként „nem mondta el a teljes igazságot” a népnek. A török hatóságok őrizetbe vettek egy embert, akit erdőtüzet okozó gyújtogatással gyanúsítanak. A törökországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma közben hatra emelkedett. Veszélyes növénynek minősítené a levendulát egy uniós rendelet – számol be az FR24 francia hírportál. Egy ezeréves olajfa megmentéséért küzdenek a szakértők Szardínia nyugati részén. Kihalás fenyegette szumátrai tigrisek fertőződtek meg koronavírussal az indonéz főváros állatkertjében, de az állatok várhatóan felépülnek a betegségből. Harmincnégy helyszínnel bővült a világörökségi lista a fucsoui UNESCO-tanácskozáson. Átadták a közel 2 milliárd forintból megújult nádasdladányi Nádasdy-kastélyt. Vasárnap országszerte több mint ezerháromszáz helyre riasztották a tűzoltókat a viharos időjárás miatt, jellemzően útra borult fákhoz, megrongálódott épületekhez. A vezetékszakadások miatt 140 településen részleges vagy teljes áramkimaradások voltak. A balatoni utasforgalom jobb kiszolgálása érdekében újabb KISS emeletes motorvonatot állít forgalomba a MÁV-Start. A Panoráma expressz vasárnaponként közlekedik Fonyód és Kőbánya-Kispest között. Az Európa-bajnok magyar válogatott utolsó csoportmérkőzésén 5:5-ös döntetlent játszott a világbajnok olasz csapattal a tokiói olimpia férfi vízilabdatornáján. Kopasz Bálint az első helyen ért célba a kajak egyes 1000 méter második előfutamában, így kihagyva a reményfutamot rögtön a keddi középdöntőbe jutott a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén. Varga Ádám a második helyen ért célba a kajak egyes 1000 méter előfutamában, így Kopasz Bálint után ő is készülhet a keddi középfutamra a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén. A Kozák Danuta, Bodonyi Dóra és a Csipes Tamara, Medveczky Erika kajak kettes is bejutott a középfutamba 500 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén. Lőrincz Tamás első mérkőzését megnyerve máris az elődöntőbe jutott a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói olimpián, ahol így kedden már biztosan éremért birkózhat. Újabb 17 koronavírusos esetre derült fény a tokiói olimpián a szervezők bejelentése szerint. Labdarúgó NB I: Újpest FC-Puskás Akadémia FC 1:2 Esteban Ocon, az Alpine francia versenyzője nyerte a 36. Forma–1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Kizárták a vasárnapi 36. Forma-1-es Magyar Nagydíjról a német Sebastian Vettelt, mert járművében a megengedettnél kevesebb üzemanyag maradt.